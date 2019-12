Real Madrid: Zidane se pronuncia sobre Mbappé y la situación de Gareth Bale

Zinedine Zidane concedió una rueda de prensa previo al partido de este domingo contra Valencia para completar la jornada 17 de la Liga Española. El francés habló de las rotaciones, el Clásico de la próxima semana, el lateral izquierdo sin Marcelo ni Mendy y de Mbappé.

''Otro reto para el Madrid. El Valencia está jugando muy bien, sacando muy buenos resultados y que se acaba de clasificar a octavos en la Champions. Nosotros queremos dar nuestra mejor versión, es lo que nos interesa''.

El Clásico

''Ni hablamos de lo que pasará el miércoles. Para mí como entrenador y a mis jugadores lo que nos interesa es el partido de mañana únicamente''.

30 horas más de descanso para Barcelona

''Es LaLiga la que pone los horarios. Nosotros respetamos eso, pero no podemos hacer nada. El calendario no lo hago yo y es lo que nos toca. Jugaremos el miércoles, a pesar de jugar mañana, pero no lo podemos cambiar''.

Bale

''No creo que el papel de Gareth sea menos importante. Yo estoy tomando decisiones y el otro día no jugó. Él está aquí y voy a contar con él. Tengo 25 jugadores y todos son importantes para mí. Podemos hablar de uno de otro, pero para mí los que estén son todos muy importantes''.

Casemiro

''La decisión es siempre del entrenador. Yo hablo siempre con mis jugadores y me interesa las sensaciones de cada uno. Lo de Casemiro es igual que lo de todos. Sabemos de su importancia en este equipo. Yo tengo que hacer una alineación pensando únicamente en el partido de mañana. Si pienso en el partido del miércoles me equivoco. Siempre el partido que tienes primero es el más importante''.

Rodrygo y Vinícus

''El fútbol no tiene edad. En Francia hay uno con 42 que sigue jugando. El fútbol les gusta a todos''.

Rotaciones

''Será complicado no rotar hasta final de año porque son tres partidos importantes y jugando uno cerca de otro. Tengo 25 jugadores, puedo contar con todos a pesar de que hay dos o tres fuera, pero voy a contar con todos para los tres partidos''.

Mbappé

''Es un jugador del PSG y lo qué pasa ahí no voy a comentarlo aquí, eso sería una falta de respeto. Conozco muy bien a Kylian, pero tengo que respetar las cosas desde aquí''.

Lateral izquierdo

''Podría tirar del Castilla, pero tengo una plantilla de 25 jugadores con experiencia. Fran García podría jugar ahí, pero no ocurrirá en Mestalla''.