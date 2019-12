Ernesto Valverde: "¿El penalti a Piqué? No lo he visto repetido, pero diré que es penalti"

El Clásico contra el Real Madrid del miércoles será un partido "intenso" pero "diferente" al que el Barcelona tuvo este sábado, el empate 2-2 en el campo de la Real Sociedad, dijo el técnico 'culé', Ernesto Valverde, tras esa visita a San Sebastián en la 17ª jornada de la Liga española.

"Tuvimos de todo, momentos en los que no estuvimos bien y otros en los que sí. (El Clásico) será un partido intenso, pero diferente", vaticinó Valverde.

"Ahora tenemos cuatro días para recuperar. Partidos así son importantes, todos estarán disponibles", apuntó.

Valverde destacó lo difícil que lo puso en todo momento la Real Sociedad este sábado.

"El partido de hoy ha sido muy intenso. Nos costó salir de su presión, ellos podían hacernos daños en todo momento. Fue un partido muy duro, difícil", apuntó.

Para el entrenador azulgrana, el partido pudo haber caído de uno u otro lado.

"Ellos estuvieron mejor en algún momento, nosotros en otro. Al final se veía que si el partido duraba más podía pasar cualquier cosa. Creo que fue un buen partido", subrayó.

LA POLÉMICA

Por otra parte, Valverde analizó la polémica jugada donde Piqué reclamó penal por un claro agarrón en la parte final del partido, que acabó 2-2.



Esta es la acción que no sancionaron como penal en el Real Sociedad-Barcelona. Piqué fue agarrado claramente y Valverde hasta pidió el VAR.

"Desde el banquillo ves el partido con la camiseta de tu equipo puesta. ¿El penalti a Piqué? No lo he visto repetido pero diré que es penalti y que el de Busquets no lo era. Supongo que el entrenador de la Real dirá lo contrario. Le hecho dicho al cuarto árbitro que lo chequeara, pero no lo sé. Si hubo agarrón de Busquets en el primer penal, intuimos que también pudo haberlo a Piqué pero tengo que volver a verlo", dijo el entrenador del Barcelona.

Asimismo, dijo que tampoco vio claro el penalti de Busquets a Llorente que originó el 1-0.

“Los jugadores ahora están mediatizados. Dudo mucho que Busquets agarre de una manera clara al jugador rival cuando no te va a meter un gol. Me da la sensación que no. Son los árbitros los que tienen que decidir. Los equipos se mueven según lo laxos que son o no para aplicar un reglamento", resaltó.

¿CANSADOS?

A Valverde le preguntaron por el estado físico de sus jugadores de cara al clásico del miércoles ante Real Madrid.

"No nos afectará. Son cuatro días. El Madrid juega mañana. En estos partidos que son tan importantes todo el mundo estará disponible", explicó.