Fichajes: Solskjaer afirma que Pogba no saldrá del United en enero

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, cerró este viernes la puerta a la posible salida de Paul Pogba en el mercado de enero, aunque el centrocampista internacional galo podría no volver a jugar este año.



"Paul no será vendido en enero, no", recalcó el noruego en conferencia de prensa antes del partido del domingo ante el colista Watford.



"Entiendo el interés (que suscita). Paul es un jugador fantástico y una personalidad carismática, y nosotros estamos felices de que esté aquí", añadió.



Lesionado en el tobillo desde finales de agosto, Pogba se perdió 26 de los 28 partidos disputados por el Manchester United y la selección francesa los últimos meses.



Pogba, pese a estar lesionado no piensan en venderlo

Su larga ausencia y sus deseo manifiesto de "asumir un nuevo reto en otro lugar", expresado en junio, añadido al hecho de que sólo le queda un año y medio de contrato por delante, suscita la duda de cómo reaccionaría el United en caso de recibir una oferta sustanciosa en el mercado invernal.



Pero Solskjaer cuenta con el jugador de 26 años, quien ya entrena de nuevo con el grupo.



"Cuando vuelva queremos que juegue bien, que juegue con una sonrisa y que haga lo que hacía cuando yo llegué", explicó.



"Sabemos que tenemos a uno de los mejores jugadores del mundo cuando está en forma", añadió Solskjaer.



Pero aún no se puede precisar una fecha para su regreso a los terrenos de juego.



"Espero todavía que pueda jugar antes de fin de año, pero no lo forzaremos. Necesitamos que esté al 100% y no pondré en riesgo una recaída", admitió el técnico noruego.