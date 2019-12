Zinedine Zidane: "No vamos a fichar un nueve, no lo veo necesario"

Zinedine Zidane ha aceptado sentirse "disgustado" después de un amargo empate sin goles del Real Madrid en casa ante el Athletic Club con el cual cierran el año en el segundo lugar de La Liga.

"Como siempre con el partido que hicimos. Estoy un poco disgustado por los jugadores, por su esfuerzo. Al final, teniendo tantas ocasiones estamos molestos. Pero esto es fútbol, si tienes ocasiones tienes que meterlas y con los tres últimos partidos hemos tenido muchas ocasiones pero pocos goles".

Lo que más se cuestiona actualmente al equipo de Zidane es la falta de contundencia y ha respondido al respecto. "No, no, ni mala suerte ni contundencia. Lo importante es crear ocasiones. Hemos tenido tantas... Vamos a seguir. Entrar va a entrar. Ahora no está entrando, pero no hay que desmoralizarse. Hay que pensar que este año ha sido muy bueno en todo, acabamos un poco regular pero bueno. Lo que sí tenemos es que tenemos muchas ganas de empezar 2020. Ahora, a descansar y volver mucho mejor".

Al escuchar esta respuesta, los periodistas repreguntaron al francés si no le preocupaba que un equipo con el presupuesto del Madrid solo haya marcando un gol en los últimos tres partidos. "Cada uno puede opinar, pero nosotros calma, tranquilidad. Lo que hicimos durante cuatro o cinco meses fue muy bueno y hay que seguir. No hay que bajar la cabeza por tener un resultado regular".

¿A qué le sabe el empate? ¿La palabra es decepción?

"Sí, podemos decir esto, estoy muy decepcionado por mis jugadores, por su esfuerzo. Han hecho un gran partido pero les ha faltado otra vez el gol. Es verdad que en el fútbol hay que meterla. Hemos tenido tres o cuatro en la primera parte que si las marcas el partido hubiera sido diferente. Esto es fútbol y hay rachas. Hay que estar tranquilos porque el trabajo se ha hecho fenomenal otra vez".

¿Está confiado de que el equipo estará al final peleando por todo?

Sí, muy contento por la evolución del equipo. Tuvimos dificultades en el inicio pero estamos mucho mejor. Y estamos fuertes defensivamente, cada día mejor. Hoy nos faltó gol pero lo importante es crear ocasiones. Esto lo vamos a cambiar en 2020, seguro.

¿Le va a pedir a los Reyes un delantero?

No.

¿No fichará un delantero?

No, absolutamente no.

A dos puntos del Barça. ¿Está usted también disgustado, no sólo los jugadores?

Cuando digo ellos es porque están en el campo y pelean y corren y lo dan todo. Hoy se han dejado todo. Yo también, claro. Siempre miro lo positivo y lo estamos haciendo bien. Son tres puntos en tres partidos, a lo mejor es poco con lo que hemos dado.