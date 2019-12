Rakitic confirma su futuro: "No pienso en nada más que en el Barcelona"

Uno de los futbolistas que tenía los días contados en el Barcelona era Iván Rakitic, pero su situación con Ernesto Valverde dio un giro inesperado en las últimas semanas.

En una entrevista para Sportske Novosti, el croata habló sobre su futuro y sorprendió con sus declaraciones, pues hace poco no se dejaba de hablar de su adiós al Camp Nou.

Esto dijo sobre una posible salida en 2020: "No tengo nada que decir sobre quién dijo lo que dijo. La pregunta más importante es si puedo jugar en el Barcelona. Si puedo jugar, tengo claro que el Barcelona es el mejor lugar para mí. Veremos que pasa, pero yo me estoy preparando para contribuir tanto como sea posible este año Llevo aquí cinco años y medio y he vivido mis días más importantes en el Barcelona. Estoy convencido de que lo mejor está por llegar".

De momento, Rakitic no piensa en salir del conjunto azulgrana. "No pienso en nada más que en el Barcelona. Por supuesto, en el fútbol debes estar preparado para cualquier cosa, pero mi idea es estar aquí. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Han pasado muchas cosas que no se pueden cambiar, pero mi objetivo es jugar y hacerlo en el Barcelona. Vengo a entrenar contento,la sonrisa ha vuelto y tengo ganas de jugar. Estoy decidido a hacer todo lo posible para tener la confianza del club, los entrenadores, los compañeros y los aficionados", explicó.

Hay que recordar que Iván sonó con fuerza como posible fichaje de la Juventus y también del PSG, pero todo ha quedado en rumor.

NO HA HABLADO CON SU DT

Muy evidente ha sido que Valverde le ha tomado confianza a Rakitic en sus más recientes compromisos y es por ello que no se espera una salida del volante.

Además: Así fue la boda de Luis Suárez y Sofía, donde la mujer de Messi deslumbró

"¿Qué ha cambiado? No lo sé. En los últimos meses he intentado dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y en cada partido. Esperé la oportunidad, llegó y quiero aprovecharla. Tengo 31 años, es el mejor momento para el fútbol y quiero jugar. Es lo más importante", expresó.



Iván Rakitic asegura que va a seguir en el FC Barcelona y que podría dejar a la selección de Croacia tras la Eurocopa.

¿Ha hablado con Valverde? Rakitic dice que ha recuperado la sonrisa en el Barcelona y que su DT no le ha dicho nada con respecto al 2020.

"No. No hay nada que decir, creo que todo está claro. Para mí es importante disfrutar del fútbol. Estoy feliz al ir a entrenar por la mañana y prepararme para el partido de la mejor manera posible. Al final, es el entrenador quien decide quién jugará y cuánto", subrayó.

RETIRO DE LA SELECCIÓN

El azulgrana Ivan Rakitic (31 años) ha admitido que planea retirarse de la selección nacional de su país después de la Eurocopa 2020, noticia que ha sorprendido.

"Seamos realistas, eso está claro”, respondió Rakitic a una pregunta del diario, sobre si la Eurocopa sería la última gran competición donde jugará para Croacia.

Lo que si ha dejado claro Rakitic, es que hablará con Zlatko Dalic, DT de Croacia, antes de tomar una decisión definitiva sobre su retiro.

“Veremos qué y cómo, en primer lugar qué ideas tendrá el seleccionador”, precisó el futbolista de los blaugranas.

Y añadió que: “Lo más importante es el bien de Croacia, lo demás se solucionará. Tranquilos”.