Futbolista lucirá la '8' en Corinthians porque la '24' representa la homosexualidad

El medicoampista colombiano Víctor Cantillo fue presentado oficialmente por Corinthinas de manera polémica, en relación al dorsal que lucirá a partir de la próxima temporada.

Se esperaba que el jugador se adueñara de la '24', el mismo que usó en el Junior de Barranquilla y que le trajo suerte, pero finalmente portará la '8' por una controvertida decisión.

La razón por la que Cantillo no lucirá su antiguo dorsal es porque en Brasil el '24' está asociado con la homosexulidad.

Fue el propio director del club brasileño quien le dijo en broma durante su presentación que dicho número estaba prohibido. ''¿24? No aquí'', fueron las palabras del dirigente Duílio Monterio Alves.

La historia del '24' en Brasil es porque se juega una lotería clandestina (Jogo do Bicho) en el que cada uno de los números está vinculado a un animal. En dicho juego, el número 24 está asociado al venado y este animal a su vez está relacionado por la población con la homosexualidad. Además esta cultura se conoce desde que son un niño.

La '8' por uno de sus ídolos

Tras la negativa de no poder lucir el número de la homosexualidad, Víctor Cantillo explicó que se decidió por la camisola '8' por una de las figuras que tuvo el Corinthians, como el exjugador colombiano Freddy Rincón.

''Sí, me explicaron que no podía usar el 24, lo usé mucho en Junior, pero el número no importa, haré lo mejor que pueda, espero ayudar a Corinthians bien'', afirmó el mediocampista.

El propio Freddy Rincón habló en Globoesporte para explicarle a su compatriota la importancia de jugar en Corinthians. ''Depende de él, creo que jugar en el 'Timao' no es fácil. Tienes que tener algo más para triunfar. Esa es la carrera, sin olvidar el fútbol que sabe jugar''.