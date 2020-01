Copa Continental, el torneo que buscan crear para las selecciones de Concacaf y Conmebol

La Copa Continental. Ese sería el nombre del torneo que selecciones de Concacaf y Conmebol jugarían en conjunto. Pero todo es un proceso y apenas se viene trabajando en eso, sin tener aún respuesta.

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, fue el encargado de dar a conocer la idea que se mantiene, además, el fútbol mexicano sería el más beneficiado ya que no solo buscan crear la Copa Continental, sino que con la creación de este torneo será más fácil la participación de equipos mexicanos en la Copa Libertadores.



“En diciembre tuvimos un consejo de Concacaf, no hablamos de esto, pero lo que sí, es que estamos trabajando de la mano con el presidente (Víctor) Montagliani para que en cuanto se puedan reanudar las pláticas, Concacaf busque la manera de lograr este entendimiento con Conmebol y sí tener una Copa Continental. El día que se logre la Copa Continental, seguramente va a ser más fácil la participación en Libertadores”, mencionó.



“Vamos de la mano con el presidente Víctor Montagliani, con las disposiciones que el haga, él sabe que tiene un brazo derecho que es México para impulsar esta unión, para una contienda continental por lo que no cesaremos hasta lograrlo, estamos convencidos que antes del Mundial 2026, México tiene que participar en una competencia continental”, explicó.

Yon de Luisa no precisó mayores detalles de la Copa Continental, ni cómo se determinarán los participantes, mucho menos si con la edificación del torneo, se mantendrán o desaparecerán las Copa Oro y Copa América.