"Hay que felicitar a Courtois", dice Zidane tras ganar la Supercopa de España

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró satisfecho este domingo tras ganar la Supercopa de España al vencer 4-1 en los penales al Atlético de Madrid, afirmando que hay que felicitar al meta Thibaut Courtois por su actuación.



"Hay que felicitar a todos los jugadores y claramente hay que felicitar a Thibaut, el mérito es suyo del partido y sobre todo de los penales", afirmó Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro.



"Me alegro por él, por el equipo también, creo que hemos trabajado hasta el final, luchando y sabiendo que iba a ser un partido muy complicado contra un rival muy complicado", añadió el técnico merengue.



Zidane tampoco se olvidó de felicitar al uruguayo Fede Valverde, nombrado jugador más valioso del partido, pese a ser expulsado en la prórroga por derribar a Álvaro Morata cuando se iba solo a portería.





"Lo ha hecho bien, al final había que hacer eso. Fede se ha ganado el trofeo MVP. Pero es un trofeo de todos porque todos los jugadores lo dan todo", añadió.

Zidane recordó que "vinimos aquí para conseguir este trofeo".

"Hemos visto una gran final, hay un rival que jugó muy bien, es un trofeo más", dijo Zidane, antes de afirmar que "teniendo dificultades (en el partido), hasta el final hemos creído en la victoria".



Ganador de las nueve finales que ha jugado como técnico del Real Madrid, Zidane afirma que "siempre, incluso como jugador, lo he dado todo en el campo, he ganando muchas cosas como jugador y me está pasando como entrenador".