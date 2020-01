Messi echa de menos a Cristiano Ronaldo: "Mis duelos con él quedarán para siempre"

Muchos extrañan ver a Messi y Cristiano Ronaldo en los clásicos en España entre el Real Madrid y el FC Barcelona.

Lionel Messi concedió una larga entrevista, publicada en Italia por ‘DAZN’, donde habló de toda su carrera y también de Cristiano Ronaldo.

Messi se abrió al expresar lo que representó su rivalidad con Cristiano Ronaldo.

"Fueron muchísimos años y no es fácil mantenerse tantos años compitiendo en el máximo nivel, y más en los equipos en los que estábamos, tan exigentes, como son Real Madrid y Barcelona, los dos mejores del mundo. Competir de igual a igual tantos años quedará para siempre, fue muy lindo el duelo deportivo en lo personal y creo que la gente lo disfrutó, sea del Madrid, del Barça o en general a todo el que le guste el fútbol", dijo.

Los clásicos con Messi y Cristiano Ronaldo en la cancha, sin duda eran muy diferentes a los de ahora. El propio argentino lo confiesa.

"Los partidos contra el Madrid siempre son especiales, pero cuando estaba Cristiano lo eran mucho más. Pero bueno, son etapas que vamos quemando, que dejamos atrás, y se sigue”, remarcó.

MARCAS EN LA LIGA

Messi también destacó que el tema de los récords ya no son tan importantes para él. "No le doy importancia a los récords, pero hoy te enteras de todo por las redes sociales, por los amigos, los compañeros, la prensa… Es muy difícil que no te llegue, al final me termino enterando, pero la verdad es que yo no soy de fijarme mucho en estas cosas", aseguró.

En cuanto a los títulos de liga, Messi subraya que le gustaría ganar más: "¿Gento? Me gustaría igualar sus 12 Ligas, aunque sea, o superarle… Pero lo quisiera por lo que significaría para todos nosotros ganar tantas, no por el récord en sí".



Lionel Messi extraña enfrentar a Cristiano Ronaldo en los clásicos de España.

Sobre el pichichi, Leo destaca: "El récord de gol en la Liga es importante y significativo, pasaron jugadores espectaculares aquí, los mejores de mundo. Ser yo su goleador histórico es especial. Es uno de los récords más lindos que tengo, un honor. Son muchos años aquí, no sé si otros se quedaron tanto tiempo, y eso me ayudó mucho a seguir creciendo a nivel de goles".

LA EDAD Y SUS HIJOS

Leo Messi sabe que con 32 años de edad el cuidado físico debe ser mayor que cuando era solo un chico.

"Sentí un cambio físico en el comienzo hasta el día de hoy, porque creo que es automático, uno va creciendo a nivel futbolístico, técnico y físico, y así fue en todos los sentidos. Cuando uno va cumpliendo años se da cuenta de cosas que, cuando eres más joven, no las ves. De los 20 a los 24 puedes hacer lo que quieres, que el cuerpo no lo siente… A partir de ahí, hay que tener un cuidado especial, son muchos partidos, mucho esfuerzo, y el físico no perdona", agrega.

También dio espacio el jugador del Barcelona para hablar de su vida familiar, de sus hijos. Hasta para eso hay que guardar energías.

"Desde que ha nacido Thiago reduje mucho mis fiestas, y ahora que tengo tres hijos, todavía menos. El ritmo de mi vida depende mucho de los chicos: terminamos de entrenar, vuelvo a casa para comer rápido y salir a buscarlos al colegio. Sí, se me cortaron mucho las siestas (ríe)".