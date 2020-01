Zidane sobre el gol anulado al Sevilla: ''Vi la jugada, es un bloqueo y hay falta''

Zinedine Zidane habló del sufrido triunfo del Real Madrid sobre el Sevilla en conferencia de prensa y además de las acciones en las que internivo el VAR. También se refirió a las declaraciones de Monchi (director deportivo sevillista), quien dijo que si anulaban el segundo tanto de De Jong sacaría al equipo del campo.

Gol anulado al Sevilla

''Lo que puedo decir es que vi la jugada y es un bloqueo, hay falta, el árbitro mira el VAR y pita falta. En la segunda hay mano, no la pita. Yo no puedo explicar nada y no entro nunca en valorar. Son los árbitros los que deciden. A veces pasa en contra y a veces a favor. Es una labor complicada. Son ellos los que deciden. Para mí hay bloqueo y es normalísimo. No hay que quejarse''.

El partido

''Muy buen Sevilla. En la primera parte nos faltaron piernas. En la segunda presionamos mejor arriba. Si les dejas jugar como en la primera parte son buenos. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, estar convencidos en la presión, sobre todo en nuestro campo. Contento porque hemos dado la vuelta al partido''.

Casemiro

''Bien, porque al final ha hecho dos goles y no es habitual. Me alegro por él, en ataque podemos marcar la diferencia con cualquier jugador. Sobre todo me alegro por el primero, porque llega de segunda línea. Contento por él y por nuestra segunda parte''.

Las palabras de Monchi

''No creo que sea tan decisivo el árbitro. Ha hecho lo que tenía que hacer. En su gol hay mano, pero no la ha pitado, qué puedo decir. No voy a entrar en eso. Es un partido complicado para todos. Jugamos ante un buen equipo, pero el resultado es lógico por lo que ha pasado en el campo. Lo que él diga es su responsabilidad, yo no soy quién para decir nada. Al final es el árbitro el que decide. Me parece un poco fuerte lo que dijo, pero yo no le voy a impedir hablar al director deportivo del Sevilla''.

Bale y James Rodríguez

''Estaban un poco tocados y no entrenaron, sobre todo Gareth, el otro día. Nada más''.

Militao

''Es un jugador de futuro y de presente, porque cuando juega lo hace muy bien. Es joven y puede mejorar en muchos aspectos. Estamos contentos con todos, con los jóvenes también. Estamos trabajando bien".