Roy Hodgson: ''¿Qué puedo aprender de Pep Guardiola? A perder''

El Manchester City de Pep Guardiola empató en casa frente al Crystal Palace 2-2 el pasado sábado y tras finalizar el encuentro, el entrenador inglés Roy Hodgson soltó una inesperada declaración en rueda de prensa.

Así marcha la tabla de posiciones de la Premier League

Al parecer al estratega de 72 años no le gusta que le consulten sobre cuáles son las cosas que aún puede aprender de otros técnicos, teniendo en cuenta que tiene una amplia trayectoria en los banquillos tanto como en el torneo local e internacional, sin mencionar que también ha tomado las riendas de la selección de Inglaterra.

''Alguien me ha preguntado: 'Como entrenador del Crystal Palace, ¿qué puedes aprender de Pep Guardiola?'. Y he respondido que a perder'', lanzó el experimentado DT, agregando que no tiene nada personal contra el catalán y que incluso lo respeta.

''Siempre me irrita un poco cuando con 72 años de edad, y habiendo trabjado 45 como entrenador, te preguntan qué puedes aprender de otros entrenadores. No es que no los respete, ni que piense que no estén haciendo un trabajo sensacional. Pero durante la noche se me ha ocurrido la respuesta perfecta'', cerró el director técnico de Las Águilas.

Alejados del título

Con este resultado, el Manchester City escaló a la segunda plaza y superó al Leicester City que perdió contra el Burnley de visita (2-1).

El conjunto de Guardiola alcanzó 48 unidades, pero aún siguen viendo al Liverpool desde muy lejos. Los Reds continúan liderando con solvencia el campeonato con 64 puntos después de vencer al Manchester United y superan al City con 16 unidades.