"Reinier es un jugador de futuro en el Real Madrid", dice Zidane

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, elogió este martes al flamante fichaje brasileño Reinier, del que afirmó que "es un jugador de futuro" para el equipo blanco.



Reinier "es del Real Madrid, es el futuro, pero todavía no está aquí con nosotros, así que hay que ir paso a paso", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al partido de dieciseisavos de Copa del Rey contra el Unionistas de Salamanca (3ª división) del miércoles.



"Es un jugador de futuro y cuando llegue veremos lo que vamos a hacer, pero en principio, irá con el Castilla (filial del Real Madrid)", añadió el técnico merengue sobre el joven jugador, que cumplió 18 años el domingo.



El Real Madrid anunció el lunes el fichaje de esta joven promesa brasileña procedente del Flamengo con la idea de que se vaya fogueando en su equipo filial con posibilidades de entrenar y jugar con el primer equipo si se da el caso.

Zidane habló sobre el brasileño Reinier

"Como todos los jugadores brasileño es muy bueno técnicamente, es la calidad principal que tiene", añadió Zidane, que afirmó haber visto vídeos de Reinier jugando, aunque prefiere verlo en vivo.





"Voy a esperar a que venga aquí, que lo conozcamos como ha pasado con Vinicius, Rodrygo, con Militao", afirmó Zidane.



Reinier se encuentra disputando el torneo preolímpico con su selección, tras lo cual se incorporará a su nuevo equipo.



Por ahora, Reinier es la única incorporación llevada a cabo por el Real Madrid, pero Zidane no quiso adelantar si habrá más llegadas.



"No sé, no creo, pero puede pasar. Hasta el 31 de enero puede pasar de todo, en salidas y en recibir jugadores...", afirmó.