Setién, sobre la derrota del Barcelona: '' Hay cosas que no hemos entendido bien''

El entrenador Quique Setién habló de la dura derrota del Barcelona en Mestalla, la primera que sufre desde que tomó las riendas del equipo el pasado 13 de enero ante el despido de Ernesto Valverde.

Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española

Partido contra Valencia

''La realidad es que no hemos estado nada bien, sobre todo la primera parte. No hemos encontrado el camino para ir a la portería rival. Ha habido cosas que no hemos entendido bien. Luego el Valencia aprovecha tus errores''.

Actitud

''No ha sido un problema de actitud. Les he visto bien, comprometidos. No hemos estado bien posicionado, no hemos entendido algunas cosas, tal y como han planteado ellos el partido. Nos ha costado. Hemos dado cantidad de pases sin sentido, sólo por tenerla. Te falta profundidad y capacidad de hacer daño''.

Relación con el equipo

''Todavía no interpretan bien o quizá no las explicamos bien. A nadie le gusta lo que hemos visto hoy. El Valencia nos ha comprometido, nos ha cerrado bien. Posicionalmente hay cosas que tenemos que corregir: hemos dado muchos pases sin sentido, sin profundidad. No trabajamos para hacer esto. En la primera parte no hemos estado nada bien, lo mejor es que nos hemos ido al descanso con un empate a cero. En la segunda mitad el equipo ha mejorado algo y hemos podido meternos en el partido, aunque esto no es suficiente para nosotros''.

Pocas ocasiones

''No generamos en la primera parte, pero en la segunda sí pudimos meternos en el partido. Tuvimos 3,4 ó 5 ocasiones claras''.

Delantero para reemplazar a Suárez

''Del mercado ya he dicho varias veces que no iba a hablar. No es un asunto para hablar públicamente. No hay nada que diga ahora que no haya dicho antes''.

La dolorosa reacción de Messi tras la derrota del Barcelona

Rodrigo Moreno

''Sólo he dicho que era un grandísimo futbolista y que prefería que no estuviera en el campo porque siempre te hace daño''.

Expectativas del equipo

''Lo único que estamos valorando es la posición de algunos jugadores y el entendimiento que deben tener de lo que queremos. Y más cuando delante tenemos a un equipo como el Valencia, que defensivamente lo ha hecho muy bien''.