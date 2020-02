Esteban Granero: El destino más inverosímil que tuvo el ex Real Madrid

El centrocampista Esteban Granero, que rescindió la pasada semana su contrato con el Espanyol para fichar por el Marbella, de Segunda División B, dijo este lunes durante su presentación que desde que llegó a esta ciudad malagueña le han demostrado que "es grande" y que quieren hacerla "deportivamente grande". 'El Pirata' fue presentado en el estadio municipal Antonio Lorenzo Cuevas, donde se instaló un escenario para el acto y al que asistieron un millar de aficionados.



El madrileño, de 32 años, tuvo palabras de agradecimiento para todos los que han contribuido a su llegada a Marbella e insistió en que "la gente y el entorno" le han "demostrado" estos días que hay un buen proyecto. "Nunca me había sentido así de responsabilizado. Solo una vez: cuando fiché por el Real Madrid, que fue el sueño de mi vida, y otra es hoy, por el Marbella”, aseguró.



El periodista Tomas Guash fue el maestro de ceremonias del acto de presentación del "mejor fichaje de la historia de la Segunda B en España", según señaló el presidente del club, Óscar Ribot.



El Pirata se mostró encantado en su puesta de largo y aseguró que llega al Marbella con el reto "de ascender a la Segunda División" e hizo hincapié en que el proyecto del club costasoleño "no llega" con él, pues "se viene trabajando mucho tiempo". "Estoy aquí porque se hacen las cosas bien y yo quiero ser así", destacó el jugador, que también contestó a una ronda de preguntas previa a su posado con la camiseta blanquilla.

Cuestionado por el cambio de categoría, el futbolista destacó que no ha tenido problemas en adaptarse porque "esto es fútbol" y está "rodeado de muy buenos futbolistas". "La Segunda B es una competición llena de grandes futbolistas y llena de profesionales, no entiendo la extrañeza por venir porque para mí lo económico es secundario, vengo a jugar al fútbol", destacó.



"Creo que aquí voy a ser feliz”, sentenció Esteban Granero, que no dudó en afirmar que es "consciente de la responsabilidad" que tiene y que le ha "dicho a algunas ofertas que no" porque está "preparado para asumir" su responsabilidad.



Antes de terminar la presentación, el ya jugador del Marbella quiso mandar un mensaje a la afición marbellí e indicó que es "imposible conseguir un objetivo sin que todo el mundo esté involucrado".





El centrocampista, que deja el Espanyol después de dos temporadas y media, interrumpe así catorce campañas consecutivas en la máxima categoría desde que se formó en el fútbol base del Real Madrid y debutó en Primera con el Getafe en la 2007-08, equipo en el que estuvo dos temporadas hasta que regresó al club blanco, donde militó durante cuatro campañas seguidas. El Queens Park Rangers (Premier League inglesa), la Real Sociedad y el Espanyol fueron sus siguientes destinos.



Granero ya debutó con el Marbella en el partido que disputó el domingo en el campo del Mérida, que acabó con empate a cero, resultado que ha desbancado al conjunto malagueño del liderato en el grupo IV de Segunda B, primer puesto que ahora tiene el Cartagena. El centrocampista estuvo en el banquillo al comienzo del choque y salió en la segunda parte para disputar algo mas de veinte minutos.