Kaká asegura que Neymar puede ganar el Balón de Oro sólo: "Si PSG gana la Champions"

"Si PSG gana la Liga de Campeones, Neymar ganará probablemente el Balón de Oro", vaticinó la antigua estrella brasileña del Real Madrid Kaká en una entrevista concedida a la AFP el martes durante su paso por París para realizar una formación en dirección deportiva organizada por la UEFA.

El antiguo volante de 37 años es el último jugador brasileño en haber conquistado el Balón de Oro, en 2007, justo antes de la década de reinado hegemónico compartido entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

LA ENTREVISTA DE KAKÁ

P: ¿Por qué es importante para usted seguir una formación de dirección deportiva destinada a antiguos jugadores internacionales?



R: "Es el momento adecuado para mí de aprender mejor lo que haré más adelante en mi carrera. Quiero regresar un día al fútbol pero quiero estar preparado para ello. Este programa me ofrece una oportunidad para estarlo de cara a mi próximo reto".



P: ¿El objetivo es convertirse un día en director deportivo de un club?



R: "Sí, me gustaría llevar un rol de este tipo: director deportivo o dirigente. Es lo que quiero para el futuro. No a día de hoy porque aún tengo cosas que aprender en muchos dominios".

P: ¿En Brasil o en Europa?



R: "Veré las diferentes oportunidades que se me presenten más adelante. Estoy realmente concentrado hoy en adquirir o mejorar mis competencias fuera del terreno de juego".



P: Cada vez más antiguos jugadores inician una carrera de directores deportivos, especialmente en el AC Milan, su antiguo club...



R: "Sí, son verdaderamente fuentes de inspiración para mí. Tuve a Paolo Maldini como compañero en Milán (de 2003 a 2009), ahora es director técnico. También está Zvonimir Boban (antiguo jugador de 1991 a 2001 convertido en director de fútbol en 2019), y muchos otros".