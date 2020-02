La insólita sugerencia del agente de Bale para evitar las lesiones del galés en el Real Madrid

Gareth Bale regresa a una convocatoria del Real Madrid, para el duelo ante Osasuna en la 23ª fecha de la Liga, luego de haberse perdido los cuatro últimos partidos, anunció este sábado el club blanco.

Víctima de una entorsis en el tobillo hace dos semanas, el astro galés se perdió dos partidos de Liga y otros dos de la Copa del Rey, el último el que supuso la eliminación del Real Madrid ante la Real Sociedad el pasado jueves (4-3).

Bale estaba en condiciones físicas de jugar los tres últimos partidos de su equipo, pero no fue incluido ni para ocupar el banco por el técnico Zinedine Zidane, con el que mantiene una relación tensa desde el inicio de la temporada.

"Gareth está ahí y yo soy feliz cada día que puedo contar con él", afirmó el técnico galo este sábado en conferencia de prensa.

"Sé qué respuesta quieren ustedes, pero tengo 25 jugadores y debo hacer mis elecciones. No hay ningún problema (...) en las últimas convocatorias no ha estado, pero voy a contar con Bale", añadió Zidane.

AGENTE DE BALE

Jonathan Barnett, agente de Gareth Bale, ha dado una entrevista para Diario AS donde ha tocado el tema de la situación del galés en el Real Madrid.

Sobre las críticas, Barnett dice: "Él ama el Real Madrid, sin importar lo que se diga de él. Se escribe mucha basura sobre Gareth. Como que no habla español. ¡Sí que habla español! Los que dicen eso no le conocen, quedan como completos idiotas hablando sobre alguien a quien no conocen".

En cuanto a la relación entre Gareth Bale y Zidane, el agente inglés confirma que entre ellos todo está bien y lo que se dice en los medios de que el jugador está sentenciado es solo una mentira más.



El agente de Bale confirma que no hay ningún problema con Zidane y que el galés ama al Real Madrid.

"Le prometo que sí le quiere, el Madrid quiere a Gareth Bale", sentenciaba un Barnett muy seguro de que el galés seguirá la próxima temporada vistiendo de blanco.

"No hay ningún problema entre Zidane y Gareth. La gente escribe sobre eso, yo ya me rindo; no me importa", agregó.

SOBRE LAS LESIONES DE BALE

Pero de esta entrevista publicada por AS, lo que más ha sorprendido a todos es la sugerencia que ha dado Jonathan Barnett con el tema de las lesiones de Bale.

"Bale le tiene miedo a las lesiones, al cien por cien", aseguraba el inglés.

Para su representante, Bale no debe entrenar como el resto de jugadores. "No puede entrenarse demasiado, no cinco días a la semana". Una declaración sorprendente para un jugador de élite.

"Debe ser manejado apropiadamente. Pero está bien, puede jugar", finalizó sobre el tema.