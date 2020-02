¿Dónde juega ahora el brasileño Leandro Motta, ex futbolista del Olimpia?

Leandro Motta (27 años), jugador brasileño que llegó al fútbol de Honduras con un currículum que decía había pasado por el Vasco da Gama, Gremio y Fluminense, y además alardeando que era amigo de Coutinho, cosa que sí era real, no pudo rendir producto que no alcanzó ni a debutar en la Liga Nacional con la camiseta del Olimpia.

El brasileño tuvo que salir del club antes que finalizara el Apertura 2018 ya que no pudo acoplarse al club ni a los dos técnicos que tuvo, primero Nahún Espinoza y luego Manuel Keosseián.

El de Río de Janeiro, Brasil, se fue de tierras hondureñas con un sinsabor agrio, puesto que solamente en Copa Presidente vio minutos con la gloriosa camiseta del Olimpia.

"Creo que no me adapté más por la forma en cómo juega Nahún Espinoza, es muy defensivo, jugaba con tres delanteros y muchos defensores y con mis características, en el fútbol hondureño hay pocos futbolistas y al final Olimpia no juega como yo juego", fueron parte de las declaraciones que Leandro Motta dijo antes de abandonar Honduras.

La actualidad de Leandro Motta, el amigo de Coutinho

Tras su salida del conjunto hondureño, Leandro Motta estuvo prácticamente un año sin equipo, siguiendo así con su calvario, hasta que el año pasado (2019) a finales, lo fichara el FC Nova Iguacu, club que milita en el Campeonato Brasileño de la Serie D.

Leandro Motta se entrena con todo con el FC Nova Iguacu.

El brasileño aún no debuta en esta nueva aventura con el Iguacu, equipo cuya posición en el torneo ocupó la cuarta plaza, fuera de los peldaños de clasificación.