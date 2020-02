La selección de Egipto llamará a Salah para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se acercan cada vez más y ya hay varias selecciones de fútbol clasificadas a una de las citas deportivas más importantes del mundo.

La selección de Egipto es uno de los combinados que buscará conquistar una medalla en las Olimpiadas que se llevarán acabo del 24 de julio al 9 de agosto en Japón. Para eso necesita a sus mejores futbolistas.

El entrenador nacional de Egipto, Shawky Gharib, reveló hoy que Mohamed Salah será llamado para los Juegos Olímpicos.

"De los tres jugadores mayores que llamaremos, Salah es el único en el que estamos decididos hasta ahora porque es simplemente uno de los tres mejores jugadores del mundo", aseguró el DT en entrevista para On Sport.

Hay que mencionar que el técnico de Egipto aún no ha tenido la oportunidad de comunicarle su decisión a Salah, la gran estrella del Liverpool de Inglaterra.

"No he hablado con Salah en lo absoluto acerca de que se vaya a unir al equipo sub 23 para los Juegos Olímpicos, pero con toda honestidad, su participación en los Juegos también necesitará un poco de esfuerzo de su parte", aseguró Gharib.

YA HA ESTADO EN UNAS OLIMPIADAS

La pregunta que todos se hacen ahora es si Salah aceptará jugar con la selección sub-23 de Egipto en Japón. Hay un antecedente positivo.

Salah ya participó en los Juegos Olímpicos, y fue en Londres 2012, por lo que es posible que también le haga ilusión estar en Japón.



Salah ya disputó con Egipto unos Juegos Olímpicos. Fue en Londres 2012.

El único inconveniente para que el delantero egipcio esté en Japón es que el Liverpool no acepte. La justa veraniega (24 de julio al 9 de agosto) se combinará con la pretemporada de los Reds.

FUTBOLISTAS MAYORES

Mohamed Salah tiene 27 años de edad y hay que mencionar que no será la única gran estrella del fútbol que apunta a estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Este certamen es para selecciones sub-23, pero hay una regla que permite a futbolistas como Salah poder representar a su país siendo mucho mayor.

El torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos es una competencia que se lleva acabo desde París 1900, en donde distintos países luchan para lograr el oro olímpico. Sin embargo, el campeonato tiene sus propias reglas ya que no es torneo de selecciones absolutas.

Eso sí, desde la edición de Barcelona en 1992, la FIFA decidió que para los Juegos Olímpicos solo se pudiese incluir a tres jugadores mayores de 23 años en las nominas de los países.