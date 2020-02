Keylor Navas y PSG le propinan paliza en la Copa de Francia y clasifican a las semifinales

El París Saint-Germain se clasificó sin grandes dificultades este miércoles para las semifinales de la Copa de Francia, tras golear 6-1 en el terreno de otro equipo de primera, el Dijon, con doblete incluido del español Pablo Sarabia.

Después de adelantarse en el primer minuto con un tanto en contra de Wesley Lautoa, el PSG vio cómo el Dijon, decimoséptimo de la Ligue 1, equilibraba el marcador en el 13, por medio de Mounir Chouiar.



Antes del descanso, Kylian Mbappé (minuto 44) puso de nuevo por delante al equipo de la capital y en la segunda mitad ampliaron la cuenta el brasileño Thiago Silva (50), Pablo Sarabia (56, 90+1) y un gol en contra de Senou Coulibaly (86).

PSG sigue vivo en todas las competiciones que participa, su gran objetivo, la Champions League.



El Dijon era el primer equipo de primera división con el que el París Saint-Germain tenía que enfrentarse este año en la 'Coupe', donde el gigante del fútbol francés había vencido en rondas anteriores a los modestos Linas-Montlhery (6ª división), Lorient (2ª) y Pau (3ª).



En esas tres rondas y también este miércoles marcó al menos un tanto Pablo Sarabia, que se confirma como el talismán del equipo este curso en la Copa, donde fue especialmente decisivo con un tanto en los minutos finales para la victoria 1 a 0 en Lorient en los dieciseisavos de final.



Era baja para el partido en Dijon de este miércoles el brasileño Neymar, ausente ya en los dos anteriores partidos de los parisinos por una lesión en las costillas.

Fue titular en el ataque del PSG el uruguayo Edinson Cavani, que tras su salida frustrada del club en el mercado de enero intenta hacerse un hueco en el once de Thomas Tuchel, aunque en esta ocasión no pudo reivindicarse con goles.



Con su triunfo en Dijon, el París Saint-Germain sigue avanzando en todas las competiciones que disputa.

VIVO EN TODOS LOS TORNEOS

Ganó en agosto el Trofeo de Campeones (Supercopa de Francia) y en la Ligue 1 es líder destacado, con 12 puntos de ventaja sobre el segundo, el Marsella.



A ello suma su clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones, donde se verá con el Borussia Dortmund, y a la final de la Copa de la Liga francesa, en la que se medirá en el duelo que determinará al campeón con el Lyon, el próximo 3 de abril en el Stade de France.