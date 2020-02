Quique Setién habla sobre su hipotético fichaje en delantera para el Barcelona

El técnico del Barcelona, Quique Setién, se mostró convencido este viernes de que recibirán la autorización para fichar a un delantero tras la grave lesión de Ousmane Dembélé, pero si no, "nos adaptaremos y encontraremos la solución".

"Es importante, como así ha manifestado el club, que va a llegar un jugador, vamos a ver si nos lo permiten primero, hay que esperar la respuesta del comité (médico) a ver qué decide, pero supongo que lo aceptarán y supongo que el club ya está trabajando en esto", dijo Quique Setién en rueda de prensa.



El extremo francés Ousmane Dembélé fue operado esta semana de una rotura del 'tendón proximal' del muslo derecho, por lo que estará unos seis meses de baja.

Barcelona solicitó el fichaje de un delantero

El Barcelona ha solicitado autorización a la Liga para poder fichar fuera de las ventanas de traspaso, para lo que un tribunal médico deberá confirmar la duración de la baja del jugador como paso previo a la autorización.





"Si nos dan la venia para firmar a un jugador, pues es preferible porque ya hemos comentado que la lesión de Dembélé nos trastocó mucho y nos pone en una situación de riesgo porque nunca sabes lo que puede pasar", insistió Setién, en la rueda de prensa previa al partido de Liga contra el Getafe del sábado.



Pero, en caso de no poder llevar a cabo una incorporación, "plan siempre vamos a encontrar, porque al final tienes que jugar con once, así que nos adaptaremos y encontraremos la solución", afirmó el técnico azulgrana.



Setién no adelantó nombres, pero en las últimas horas ha vuelto a cobrar fuerza en la prensa española el nombre del delantero del Getafe, Ángel.



El técnico azulgrana también se mostró tranquilizador después que en los últimos días la prensa haya afirmado que Leo Messi está jugando con molestias.



Messi "tiene la experiencia suficiente para saber lo que puede o lo que no puede hacer, si está en el campo es porque puede, porque está bien y no hay problema", dijo Quique Setién.



"Como todos, igual en algún momento determinado hay que contar con dosificarle", admitió el técnico barcelonista, aunque recordó que "estos futbolistas están tan acostumbrados a jugar domingo-miércoles, domingo-miércoles durante tantos años, que entiendo que en muchos casos no es ni necesario que descansen".



"Son cosas que se irán viendo sobre la marcha", concluyó.