Argentino Marcos Rojo confiesa cómo fue su turbia pelea con Ibrahimovic

Marcos Rojo (29 años), una vez fuera del Manchester United, ha revelado cómo fue su dura pelea con el crack sueco Zlatan Ibrahimovic, estocuando ambos eran compañeros en el conjunto inglés.

El defensor que ahora está a préstamo en Estudiantes de La Plata, dijo que el encontronazo que tuvo con el delantero fue durante un partido de Europa League, competición que ganaron.



"Era bravísimo. Yo con él tenía la mejor relación, porque sabía cómo era. Hasta que un partido por la Europa League, la que fuimos campeones (2016/17), estábamos jugando de locales contra el Rostov. Él quería siempre que se la tiraran todas. Así que la pelota me llegó a mí y en vez de dársela, se la pasé a Paul (Pogba). ¿¡Pará qué!? Me empezó a gritar, a levantar la mano, me decía de todo", arrancó contando Rojo en diálogo con Cielo Sports.



En esa misma línea, Marcos continuó: "Y yo agarro y le digo: '¿Qué te pasa, narigón? Cerrá el orto...'. Los dos a los gritos en el medio de Old Trafford. Nos seguimos puteando todo el primer tiempo. Vamos al vestuario y en el camino digo: 'Ahora éste me va a agarrar, me caga a palos'. Porque mide dos metros, es karateca".

La pelea siguió hasta los camerinos

Marcos Rojo, quien fue mundialsta con Argentina en Brasil 2014 y Rusia 2018, reveló que la pelea se extendió hasta los camerinos, pero ahí tuvo que plantarse ante Ibrahimovic y Mourinho los calmó.

Marcos Rojo expuso que mantenía una buena relación con Ibrahimovic.

"Lo tengo que primerear, porque me mata. Entonces llego, voy a mi lugar y él se sentaba enfrente justo. Y entra a él, así enojado, entra y yo digo, salto así de una: "Vos, cerrá la boca, no me grités más...". Nos empezamos a putear y los ingleses se quedaron ahí, porque nadie le decía nada. Yo estaba cagado porque digo éste me va a cagar a palo, pero si me le planto, no me va a decir nada. Lo empecé a putear y se sacó. Mourinho en el medio. Viene Mourinho y nos frena a los dos", contó.



Para cerrar, Marcos recordó: "Al otro día yo estoy desayunando, habíamos ganamos. Y me agarran del cuello por atrás, me aprietan con todo, miro y era él (Zlatan). Se cagaba de risa. 'Sos un hijo de puta', me dice. No me podés decir eso adelante de todos. Nos cagamos de risa, nos llevábamos la verdad muy bien".