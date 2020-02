Barcelona: Una sorpresa y Braithwaite entra en la convocatoria de los azulgranas para medirse a Eibar  

Barcelona recibirá este sábado al Eibar en el Camp Nou por la jornada 25 de la liga española. El equipo culé buscará llegar al liderato de la competición y meterle presión al Real Madrid que jugará más tarde ante Levante de visita.

Quique Setién dio a conocer la convocatoria para el partido, presentó una sorpresa que es Sergio Akieme Rodríguez que suplirá la baja de Jordi Alba por lesión.



También llamó para el duelo al nuevo fichaje Martin Braithwaite, el técnico culé quiere contar ya con el exfutbolista del Leganés y puede ser que tenga sus primero minutos vestido de azulgrana.

Convocatoria completa

Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Messi, Neto, Lenglet, Griezmman, Braithwaite, Sergi Roberto, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Ansu Fati y Akieme.





Las palabras de Setién en rueda de prensa

El técnico del Barcelona, Quique Setién, consideró que el equipo azulgrana está creciendo y llegando a niveles "que nos van a permitir competir con todos", después de que Leo Messi asegurara que el Barça necesita mejorar, porque "no nos alcanza" para pelear por la 'Champions'.



"He visto como se han ganado muchas 'Champions' y creo que podríamos tener las mismas opciones que otros equipos, es verdad que ahí no hay margen de error, que hay cosas que tenemos que tratar de mejorar y de hacer bien", dijo Setién este viernes en rueda de prensa.



"No estamos contentos con todo porque no es así, pero creo que vamos creciendo poco a poco y vamos alcanzando niveles que nos van a permitir competir con todos los equipos", aseguró el técnico azulgrana a pocos días de enfrentarse el martes al Nápoles en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.



Setién respondía así a una pregunta sobre las declaraciones de Messi en una entrevista con el diario Mundo Deportivo, en las que aseguraba que "tenemos que seguir creciendo y mucho, porque creo que hoy por hoy no nos alcanza como estamos para poder pelear por la 'Champions'".