Con una baja por lesión: Barcelona hace oficial su convocatoria para visitar al Napoli

Barcelona dio a conocer su convocatoria para medirse al Napoli por los octavos de final de la Champions League, el equipo culé llamó a 21 futbolistas para el partido.

Te puede interesar: El coronavirus afecta al Barcelona: pasarán un control de temperatura para medirse al Napoli



La única baja del conjunto azulgrana se reportó este día, Sergi Roberto no estará para el duelo ya que una lesión muscular no lo dejará participar, tampoco en el Clásico de LaLiga ante Real Madrid.



Quique Setién ha decido reforzarse llamando a Araujo, Collado y Riqui Puig, además, Martin Braithwaite, futbolista recién fichado por el Barca está convocado aunque no fue inscrito en la competición.

Convocatoria Barcelona





Barcelona llega motivado a su juego de Champions League tras ganar al Eibar 5-0 con una gran actuación de Lionel Messi que marcó cuatro goles en el encuentro.