Trinidad y Tobago junto a Haití recetan paliza en Premundial Sub-20

Este domingo se disputó una jornada más de la fase de grupos del Premundial Femenino Sub-20 en donde destacaron las selecciones de Trinidad y Tobago junto a Haití recetando paliza a sus rivales de turno en la apertura del Grupo F.

En total fueron cuatro los encuentros que se disputaron y dos de ellos tuvieron lugar con la goleada de Trinidad y Tobago goleando 6-0 a San Cristóbal, además de lo hecho por Haití pulverizando 8-0 a su similar de Isla Caimán.

Más tarde México hizo lo propio venciendo 2-1 a Puerto Rico, mientras que Guyana terminó venciendo 3-1 a Nicaragua.

La Selección Nacional de Honduras, volverá a tener actividad este lunes para reinvindicarse ante Cuba luego de la goleada recibida en el arranque del torneo ante República Dominicana.



Resultados la fase de grupos 23 de febrero:

Trinidad y Tobago 6- 0 San Cristóbal y Nieves

Haití 8-0 Isla Caimán

México 2-1 Puerto Rico

Guyana 3-1 Nicaragua

Juegos para lunes 24 de febrero:

El Salvador vs Jamaica: 11 AM

Guatemala vs Canadá: 2:00 PM

República Dominicana vs Estados Unidos 2:00 PM

Cuba vs Honduras 5:00 pm