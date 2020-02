"Todas las miradas puestas en Cristiano Ronaldo", dice el portero del Lyon

"Todas las miradas estarán puestas en Cristiano Ronaldo", declaró en una entrevista a la AFP el arquero del Lyon Anthony Lopes sobre su capitán en la selección portuguesa antes del duelo contra la Juventus el miércoles en los octavos de Champions.

Se reencontrará con Cristiano Ronaldo, al que conoce de la selección. ¿Qué tipo de compañero es?



"Es el capitán y un gran jugador. Lo da todo por el grupo, intenta estar en las mejores condiciones en el campo y fuera. He tenido la suerte de coincidir con él. Tiene una personalidad extraordinaria, un gran hombre. Le he conocido en las grandes competiciones, como la Eurocopa o el Mundial, donde se crean vínculos obligatoriamente. Hacer lo que hace él de manera cotidiana es bastante increíble. La victoria en la Eurocopa 2016 fue el fruto de una gran armonía y de un gran entendimiento. Es muy profesional. Los jugadores actuales se inspiran mucho en él".



Después de haberse enfrentado a Lionel Messi en 2019, esta vez le toca Ronaldo. Son los mejores jugadores de la última década. ¿Su presencia cambia la manera de abordar los partidos en defensa?



"No. Cuando se juega contra el Barça o la Juve, el peligro viene de cualquier parte. Todas las miradas estarán puestas en Ronaldo, especialmente desde la grada. Pero será un colectivo frente a otro. Vigilar a un solo jugador sería una mala elección por nuestra parte, con los jugadores extraordinarios que tiene alrededor Cristiano. Los jugadores como él pueden marcar la diferencia de manera individual, pero también hacer jugar a sus compañeros. Pueden ganar un partido solos o colectivamente. Habrá que estar preparados al 200% desde el principio".