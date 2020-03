La contundente frase de Van Basten al comparar a Messi y Cristiano Ronaldo

Algunos se inclinan por Cristiano Ronaldo, otros por Lionel Messi, pero no hay duda que son dos de los mejores jugadores de la historia.

Una vez más Messi y Cristiano Ronaldo han sido tema de discusión. Ahora ha sido Marco van Basten, exfutbolista de Países Bajos que actualmente tiene 55 años de edad.

En una extensa entrevista en ‘Il Corriere della Sera’ y coincidiendo con la presentación de su autobiografía ‘Frágil’, Van Basten eligió entre Messi y Cristiano Ronaldo como mejor jugador. Lanzó una frase contundente.

“Cristiano es un gran futbolista, pero los que afirman que es mejor que Messi creo que no entienden nada de fútbol. O eso o lo dicen de mala fe. Messi es único, inimitable e irrepetible”, afirmó Van Basten.

"Como él sale uno de cada cincuenta o cien años. De niño se cayó dentro de la olla del genio del fútbol", agregó el holandés sobre Messi.

REPASA SU CARRERA

Considerado uno de los mejores delanteros de siempre, Van Basten habló del fin de su carrera y de lo que podría haber conseguido de no ser por las lesiones.

“Básicamente dejé de jugar al fútbol a los 28 años. Ya había ganado tres Balones de Oro. Miren a Cristiano Ronaldo y a Messi, que los siguen ganando con más de 30 años. Yo tenía 31 años cuando lo dejé definitivamente, mi hígado estaba destrozado por los analgésicos y tenía mucho dolor en mi maldito tobillo. Estaba desesperado”, recuerda con nostalgia Van Basten, que reconoce haber tenido depresión tras su retirada: “Fui una carga para mi esposa y familia. Fueron años muy malos. Tal vez tuve que tocar fondo y luego comenzar mi nueva vida", remarcó.



Van Basten fue uno de los mejores delanteros de la historia de Holanda y del mundo del fútbol.

Van Basten revela que ha llevado una vida con muletas: “Siempre estaba con muletas hasta que un día llamé al médico y acepté su propuesta: bloquear mi tobillo para siempre. Lo fusionó con el resto de la pierna. Ya no puedo doblarlo ni girarlo. No puedo correr más. Pero ya no siento dolor. A partir de ese momento comencé a pensar en mí mismo como una persona con una vida por delante, y no como un lisiado rico y malcriado que se compadece todo el rato”.

OTRAS FRASES DE VAN BASTEN

¿Qué es el fútbol para ti?

“Un juego de niños, en el sentido más puro y verdadero del término. Las relaciones entre jugadores y entrenadores se rigen por una forma de interacción infantil e irracional. Te doy algo, ¿qué me das a cambio? Así es como funciona. Difícil de explicar a quienes no son parte de ese mundo”.

¿Tu primer recuerdo como futbolista?

"Tengo nueve años, llego tarde al entrenamiento. Mi papá Joop sale de los autos en línea para tomar el carril de emergencia con nuestro subcompacto, y me dio mucho miedo. Nunca había hecho tal cosa".

¿Era él un padre tirano?

"No. Él era un ex futbolista y estaba muy orgulloso de mí. Al mismo tiempo era padre, cómo decirlo, holandés. Me explicó el fútbol, ​​me apoyó, pero también estaba desapegado, frío. Nunca he jugado para él, si eso es lo que quiere decir".