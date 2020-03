Zidane alaba el partido del Real Madrid ante Barcelona: "Merecimos la victoria, los ahogamos"

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, admitió que la victoria 2-0 sobre el Barcelona en el clásico liguero "nos da subidón", tras una semana complicada.

"Nos da subidón, moral, eso seguro", dijo Zidane en rueda de prensa, insistiendo en que "son tres puntos importantes porque ha sido una semana complicada y hoy ha sido una oportunidad para cambiar eso".



"Merecemos nuestra victoria por todo lo que hemos hecho ofensiva y defensivamente. La primera parte ha sido igualada, nuestra presión arriba no fue perfecta y en la segunda parte la presión estuvo mucho mejor", explicó Zidane.



"En la segunda parte prácticamente los ahogamos", dijo ZidaneZidan, que alabó el partido de Vinicius, autor de primer gol merengue.



"Ha marcado un gol importante en un partido importante. Me alegro por él, por sus esfuerzos no solo ofensivos, ya que defensivamente también ha hecho un buen trabajo".

"Es lo que destaco hoy, nuestra solidez, primero es defender juntos y luego sabemos que en cualquier momento podemos tener oportunidades de hacer goles y la segunda parte ha sido bien clara para nosotros", dijo Zidane.



"Nos alegramos. Ha sido una semana complicada, hablamos de que íbamos a tener una oportunidad este fin de semana y al final cumplimos con lo que hemos trabajado toda la semana, pensando que esto se podía sacar y hacer un buen partido", dijo.



Zidane admitió que la reacción este domingo tras la derrota contra el Manchester City en Liga de Campeones el miércoles ha sido "importante".

"Pero, de todas formas, el vestuario no está tocado, ha sido una semana complicada, pero preparamos bien el partido. Hoy ganamos el partido muy bien, jugando bien, pero no significa nada, tenemos que seguir en lo que creemos, que va a ser complicado hasta el final", concluyó.