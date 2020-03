¿Barcelona? El tremendo guiño de Erling Haaland a Messi y Neymar: "Son ideales"

La gran sensación del fútbol actual Erling Haaland habló en una entrevista con ‘Esporte Interactivo’ sobre Lionel Messi y el brasileño Neymar Junior.

El delantero les envió un tremendo guiño a ambos jugadores, considerados como los mejores del mundo. El joven de 19 años comentó de las cualidades de ambos.



"Es difícil compararlos, pero ver a Messi y a Neymar también es fantástico. Ellos también son los mejores de todos los tiempos, son ideales para ver también", fue lo que dijo Haaland.





Dentro de la charla también fue consultado por Cristiano Ronaldo, el futbolista con el que tiene más afinidad y no ocultó su admiración por el portugués de la Juventus de Turín.

Las palabras de Haaland sobre Messi y Neymar, fueron interpretadas por la prensa como un elogio pensando en un futuro vestir la camisa del FC Barcelona que busca delantero para que compita con Luis Suárez la próxima temporada.

Los números de Haaland

El noruego ha tenido un gran arranque con el Dortmund, en la Bundesliga ha marcado nueve goles en tan solo siete partidos, mientras que en Champions League ya marcó un doblete en su debut con la camisa amarilla, eso sumado a los ocho tantos que había hecho con el Red Bull Salzburgo en fase de grupos.





Dentro de la entrevista mencionada también habló de otro ídolo que tiene, Michu, el jugador español lo cautivó con su forma de jugar cuando estaba en el Swansea.



"Michu es uno de mis ídolos, también adoro a Cristiano ha sido una locura verle jugar los últimos 10 años, igual que Zlatan. Michu era fantástico de ver en el Swansea. Me gusta ver a todos los jugadores, especialmente a los delanteros, porque yo soy uno de ellos", explicó.





Además, contó por qué celebra los goles como un buda: "Me gusta celebrar los goles así porque me gusta meditar, me ayuda mucho, me encuentro en paz y es algo bueno para mí".



Para cerrar, Haaland aseguró estar confiando en la eliminatoria de Champions League contra el PSG y espera avanzar a la siguiente ronda para seguir marcando más goles.