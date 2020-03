Zidane no garantiza su futuro en el Real Madrid en medio de una oferta de la Juventus

No hay duda que Zidane es uno de los mejores entrenadores del mundo en los últimos años y seguramente muchos clubes desean tenerlo en sus filas.

La Juventus de Turín ha sido uno de los equipos que más interés ha mostrado en tener a Zidane como entrenador y este fin de semana vuelve a surgir el rumor.

El Daily Mail ha confirmado hoy que Zidane tiene una oferta de la Juventus para hacerse cargo del club en la próxima temporada. Se trata de un salario de ocho millones de euros para dejar al Real Madrid.

Ese salario estaría alejado de los 16,8 millones por temporada que Zidane percibe en el club blanco, según las cifras publicadas por L'Équipe el pasado mes de febrero.

Asimismo, el Daily Mail confirma que Zidane habría sido tentado para dirigir a la selección de Francia, la actual campeona del mundo.

En conferencia de prensa previo al juego de mañana entre Real Madrid y Betis, Zidane se pronunció sobre las ofertas de Juventus y de la selección de Francia.

"No, no me ha llamado ni la Juventus ni la selección francesa. Estoy aquí y es una alegría. Ni me han contactado ni sé nada. Fuera se dicen muchas cosas...", expresó.

NO GARANTIZA SU FUTURO

A pesar de haber rechazado el hecho de tener ofertas de la Juventus o de la selección de Francia, Zidane no garantizó su futuro en el club blanco.

Primero, el francés aseguró que se siente un privilegiado por su posición actual como técnico del Real Madrid. “Tengo la suerte de poder vivir mi pasión, el fútbol, en este club. Es un orgullo y aprovecho cada momento que me da este equipo. Los jugadores forman parte de esta historia, cada día escriben algo”.



Zidane habría recibido ofertas de la Juventus y de la selección de Francia, pero él ha negado todo.

Eso sí, no garantiza su continuidad en el club blanco: “En el fútbol no existe la seguiridad de saber que vas a seguir , lo importante es el día a día. Claro que me siento respaldado por el club, aquí todos vamos por el mismo camino, pero después, se como funciona esto. Ahora mismo soy el entrenador del Real Madrid, pero mañana puede cambiar”, ha dicho el francés, que ha negado que la Juventus le haya contactado, tal como se especula con fuerza.

EL CASO DE HAZARD

Eden Hazard fue operado esta semana de su tobillo y Zidane se ha pronunciado sobre el tema.

El periodo de recuperación es de dos meses o más, pero Zidane ha dicho que "es posible" que pueda volver en la parte final de la presente campaña.

El propio Zidane se había mostrado optimista en una pregunta anterior y explicó que había hablado personalmente por teléfono con el futbolista. "Hablé tras la lesión y he hablado ahora después de su operación. Estaba muy tocado tras la lesión, pero viendo cómo ha ido la operación, que ha ido muy bien, está mucho mejor de ánimo", explicó.

"Ojalá vuelva pronto con nosotros", agregó sobre Hazard.