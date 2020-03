Zidane luego de perder ante el Betis: "Ha sido nuestro peor partido de la temporada"

A Zinedine Zidane no le cayó nada bien la derrota del Real Madrid ante el Betis, juego que le privó de seguir siendo líderes de LaLiga de España.

El estratega francés de los merengues es claro, y aunque fue muy crítico con sus dirigidos, asumió su culpa: "Yo soy el responsable".

Lo que dijo en conferencia de prensa:



Sobre la caída: "Hicimos un mal partido desde le principio hasta el final. No entramos en el juego en ningún momento. Hemos perdido muchos balones y ha sido un mal partido. Soy yo el responsable, pero no tengo explicación. No podemos estar contentos con el partido".



Justicia en el marcador: "Nos ha costado mucho. Creo que los jugadores lo han intentado, pero no nos ha salido nada. La culpa la tengo yo y tengo que analizar a ver qué nos ha pasado. Lo que hay que hacer es mirar adelante porque lo que hicimos hasta ahora no lo hicimos mal. Faltan 11 partidos y que hay que pelear".





Falta de intensidad: "Yo voy a defender a mis jugadores y si les tengo que decir algo se lo diré a ellos. Nos ha faltado todo, sobre todo posesión de balón".



Errores en el juego: "Me responsabilizo de todo. Ha sido nuestro peor partido de la temporada".



Cambio de Kroos: "No creo que se sienta señalado, estamos todos en el mismo barco".



La zona defensiva: "Hoy ha sido todo, en ataque y en defensa. No es sólo defensivamente aunque hayamos encajado dos goles. Lo que me molesta más es nosotros con el balón".