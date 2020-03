Nabil Fekir, el jugador que Florentino Pérez quiere fichar para el Real Madrid

El mediocampista Nabil Fekir (26 años), campeón del mundo con Francia en Rusia 2018, se ha convertido en una de las estrellas de LaLiga de España.

Su calidad no ha pasado desapercibida y ha encandilado a Florentino Pérez, presente en el palco del Benito Villamarín cuando el Betis, su club actual, derrotó al Real Madrid en la última fecha disputada de la liga española.



El presidente de los merengues asistió y miró en directo el recital de Nabil Fekir en el Villamarín, quedándose prendado de su calidad. De hecho le transmitió a la directiva del Real Betis su interés por el futbolista, al que tienen marcado en su agenda, reforzando el interés del Real Madrid, tal y como ha publicado Mundo Deportivo.

Vuelven a la carga

Esta no es la primera vez que se le vincula con el Real Madrid. Ya fue ofrecido al cuadro blanco en 2018, en el mismo verano que también pudo fichar por el Liverpool. Ahora los ojeadores blancos están realizando un estrecho seguimiento al futbolista aunque no será fácil llevárselo de Andalucía.

El Betis le blindó con una cláusula de 100 millones de euros, de las cuales el jugador se guarda un 10 por ciento de la plusvalía y el Olympique de Lyon un 20 por ciento. No obstante Fekir no ha escondido que está feliz en la ciudad y no descarta seguir el próximo año en Heliópolis. Tiene un contrato de cuatro temporadas.



"Cuando tomé la decisión de ir al Betis estaba seguro de mí y de mi elección. He encontrado la motivación que puede que me faltase el año pasado", comentó el jugador sobre su fichaje por el equipo bético.