El testimonio de la madre de Cristiano Ronaldo luego de sufrir un derrame cerebral

Vocês pensavam que eu não voltava ?, Voltei devagar ,suavemente ,na calma e com paz no coração , e com um pensamento em tom de recado , para quê julgar a cor da pele a roupa que se veste o sapato ou o aspecto de cada um, somos nada diante da vida m,somos Simples pedestres neste mundo , a vida é uma lição e só precisamos dar o valor e ser gratos por tudo !!!e ter fé em Deus que tudo vai dar certo !!! E eu sou uma abençoada por ter oportunidade de viver de amar a minha família e tê-los perto de mim ... Obrigada a todos desse lado pelo apoio e pelo carinho , foram dias duros mas de lutas e vitórias ,já estou na minha casinha rodeada do amor da minha família ,que é a minha fortaleza e energias boas ,estarei por aqui como gosto mas sempre a cuidar de mim em primeiro lugar ...e tenham fé , tudo vai dar certo !!Fiquem em casa !! Bjnhos a todos❤️