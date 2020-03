Dani Alves explotó contra un medio de comunicación que lo llamó veterano: "Tu prima"  

Dani Alves (37 años) ha sido protagonista en las últimas horas en redes sociales tras responder un posteo del medio de comunicación Telemundo Deportes, el brasileño no se guardó nada.

Te puede interesar: De Jong y su gran anécdota con Abdelhak Nouri antes de fichar por el Barcelona: "Me alzó la ceja"



En Twitter se refirieron al exjugador de Barcelona como veterano y Alves no le gustó nada esto y explotó con su respuesta.



Lo que escribió Telemundo fue: "El veterano futbolista brasileño no se guardó nada luego de las declaraciones del presidente de Brasil tras considerar al Covid-19 como una 'gripe'".



"Veterano tu prima", fue lo que respondió Dani Alves junto a un emoji riéndose, al jugador no le gustó que lo llamaran de esa forma, a pesar de que su carrera está en la recta final.





El futbolista del Sao Paulo había atacado al presidente de Brasil, Jair Bolsanaro, diciéndole que piense "en el bienestar del pueblo" en su gestión de la crisis contra el coronavirus.

LEER MÁS: Los brasileños no se infectan ni "saltando en aguas cloacales", dice Bolsonaro



El comentario de Alves provocó varias interacciones en sus seguidores en Twitter que avalaban su respuesta con palabras como "Ídolo".