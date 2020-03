El plan de FIFA para ayudar a los clubes a sobrevivir por crisis del coronavirus

Con el calendario mundial del fútbol alterado por el coronavirus, la FIFA está luchando para redactar nuevas regulaciones para los contratos de jugadores y las transacciones entre clubes en un esfuerzo por crear una hoja de ruta a partir del cierre sin precedentes del deporte.

Los abogados de la FIFA en Zúrich se han reunido (virtualmente) con representantes de ligas, clubes y sindicatos de futbolistas para proporcionar un marco para lidiar con los problemas creados por la pandemia.

Con ligas inactivas en todo el mundo, muchas llegando al final de sus temporadas, y miles de atletas en casa, incapaces de practicar, los clubes están cada vez más preocupados por su futuro financiero. Muchos de ellos han implementado medidas de mosaico por su cuenta para tratar de mitigar los efectos de la detención.

Ahora la FIFA está tratando de elaborar un plan para lidiar con las secuelas y el eventual reinicio del fútbol y todos los negocios que lo acompañan. Las estimaciones de los costos del cierre varían ampliamente, pero los líderes de la industria están preparándose para un enorme impacto.

Andrea Agnelli, directora del organismo de comercio de clubes de Europa, dijo a sus miembros que se enfrentaban a "el mayor desafío que ha enfrentado el juego y nuestra industria".

El New York Times ha obtenido una copia de un documento de FIFA llamado "Covid-19: problemas regulatorios de fútbol", que un grupo de trabajo especial de la FIFA ha presentado sobre los temas más apremiantes.

Grandes clubes como Real Madrid gracias a su solvencia económica no se plantea tomar ninguna medida por la expansión del coronavirus y el parón que vive el mundo del fútbol en España.

Se centra principalmente en los contratos de jugadores y las ventanas de transferencia, períodos en que los clubes pueden comprar y vender jugadores.

Pero sin tener certeza de cuándo terminarán las temporadas actuales, la FIFA ha propuesto que los clubes extiendan los contratos de los jugadores cuyos acuerdos expirarían este verano hasta que se puedan terminar las temporadas. También sugirió que los jugadores que se unirían a nuevos clubes como agentes libres continúen con sus clubes actuales hasta el final de las temporadas.

Las propuestas, que son un intento de equilibrar las necesidades de los clubes y de los jugadores, también abordan un problema evidente: cómo compensar a los empleados del club cuando los medios de ingresos para muchos equipos, particularmente los más pequeños que obtienen más ingresos de los ingresos del estadio que de los contratos de transmisión, han disminuido, casi por completo, en algunos casos.

En Honduras el fútbol, como en todos los países, ha sido detenido. Algunos equipos no podrán cumplir con sus obligaciones salariales debido a la falta de ingresos.





"Está claro que el brote del virus Covid-19 ha frustrado los acuerdos de empleo de fútbol a nivel mundial", dicta el documento de la FIFA que el Times tuvo acceso.

“Las obligaciones impuestas a ambas partes se hacen imposibles: los jugadores y los entrenadores no pueden trabajar; los clubes no pueden proporcionar trabajo, ni están en condiciones de compensar a los empleados por el trabajo no proporcionado ".

Sin ninguna orientación central todavía, los clubes han presentado una amplia gama de soluciones para ellos mismos. Algunos ya han llegado a acuerdos amistosos con sus jugadores para reducir los pagos salariales.

En Leeds United, un club inglés de segundo nivel que estaba a punto de lograr el ascenso a la Premier League cuando se suspendió el juego, los jugadores acordaron un aplazamiento salarial por un período indefinido para que otros empleados en el club pudieran seguir siendo pagados.







En la división superior de Francia, Lyon y Marsella usaron la ley francesa para poner a sus jugadores en una forma de desempleo técnico, para que el estado contribuya con parte de sus salarios.

Algunos de los clubes más grandes también están sintiendo el pellizco. Barcelona anunció el jueves que recortaría temporalmente los salarios de todo el club, incluidos los de los jugadores y el personal, pero no proporcionó cifras específicas ".

En algunos casos, las relaciones entre clubes y jugadores se han deteriorado. En Suiza, el FC Sion despidió a nueve jugadores después de que rechazaron un recorte salarial; el sindicato de jugadores en Colombia emitió el miércoles un comentario furioso después de que Independiente Santa Fe publicó una encuesta en Twitter pidiendo a sus fanáticos que votaran si los jugadores del equipo deberían reducir sus salarios o no.

En algunos países, como Croacia, Chipre, Israel y Malta, los clubes hicieron recortes salariales unilateralmente durante los primeros días del cierre.

Con tales variaciones, la FIFA ha tratado de proporcionar un marco para las negociaciones, comenzando con una recomendación de que los clubes y sus jugadores lleguen a un acuerdo para diferir o reducir el salario mientras no se juega fútbol.

La FIFA también propuso que los clubes consideren la opción de suspender a los jugadores, "siempre que se puedan encontrar arreglos alternativos adecuados de apoyo de ingresos para los empleados durante el período en cuestión".

Este podría ser el caso en países como Gran Bretaña, donde el gobierno acordó pagar hasta el 80 por ciento del salario de un empleado si el empleador no puede operar.