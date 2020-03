Luis Enrique deja la puerta abierta para regresar al Barcelona: ''Podría volver''

Mientras se intenta superar la crisis por coronavirus, el entrenador español Luis Enrique brindó una conferencia de prensa desde su casa, respondiendo varias preguntas de los aficionados y en la que aseguró que podría retornar al Barcelona.

La polémica presentación de Luis Enrique como seleccionador de España

La Federación Española se encargó de publicar la primera parte de esta peculiar comparecencia y el técnico recomendó a todos permanecer en casa. También elogió al argentino Lionel Messi.

Pandemia del COVID-19

''Fuerza a todas las personas que están en el hospital, tanto pacientes como personal sanitario y voluntario, que están ayudando y anteponen la salud de los demás a la suya propia. Y también de policías, bomberos... de todos los que encargan de que todo pueda ir adelant''.

Recomendación

''Todos podríamos quejarnos, hasta con razón, pero hay que pensar que necesitamos estar recluidos. Está en nuestras manos arreglar todo estos de manera rápida y ayudar a la gente que está en los grupos de riesgo, es importante cumplir las normas''.

El futbolista que más lo impresiona

''El que más me ha impresionado, tanto en mi etapa como jugador como ahora de entrenador, es Leo Messi, sin ninguna duda. Iniesta está muy cerca de Leo, pero con respecto a los demás Messi tiene una gran diferencia''.

Su mejor etapa en el Barcelona

''No puedo escoger. Estuve ocho años como jugador y tres como entrenador, además de otros tres en el Barça B. Me quedo con toda la experiencia. Me siento afortunado por haber estado tantos años en un club como el Barça, que me lo dio todo''.

¿Regresaría al Barcelona?

''En todos los equipos donde he entrenado he dejado la puerta abierta y podría volver, pero mi etapa en el Barcelona fue maravillosa y siempre estaré agradecido''.

Su mayo reto ahora como seleccionador de España

''A nivel deportivo intentar llegar en las mejores condiciones a la Eurocopa, que se celebrará en 2021, recuperar la buena línea y estar en disposición de ganar los títulos. Y al margen de eso, como todos, estar en casa y combatir este virus. Es el objetivo de todos y es muy importante, aunque no sea un objetivo atractivo''.

Reveladas las condiciones del Barcelona para la vuelta de Neymar

Evolución como director técnico

''Han pasado casi doce años, de los que nueve o diez he estado trabajando. Te das cuenta de que eres entrenador cuando llegas al vestuario y te preguntan todo. Creo que he evolucionado. Me siento orgulloso de lo que he conseguido, pero soy ambicioso y espero conseguir más cosas''.

La prioridad en estos momentos

''Vamos a esperar a ver cuándo se reanuda la competición. De momento los partidos que tenemos en junio no están anulados, pero eso es algo que no me preocupa. Lo que me preocupa es la salud y superar esta pandemia. El fútbol no es tan importante cuando pasan estas cosas''.

¿Cómo pasa la cuarentena?

''Te puedo explicar lo que hago yo en casa durante el día. Trato de ayudar en las tareas de casa, como barrer, limpiar, cocinar... Intento estudiar inglés, miro fútbol y también dedico algo de tiempo al ocio. No juego a la Play, pero miro series y leo''.