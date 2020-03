El pronóstico del jugador más fuerte para los próximos diez años   

El mundo de fútbol no se detiene y todos los años surgen nuevos jugadores que prometen marcar las diferencias y piden paso en el panorama internacional. Los clubes lo saben y cada vez más enfocan su punto de mira en jugadores que no superan los 20 años con la esperanza de que se conviertan en grandes estrellas. Uno de los casos más claros es el del Real Madrid, que se ha rodeado de jóvenes jugadores como Vinicius Junior, Rodrygo Goes, o el más reciente Renier nacido en 2002.

El Ajax con su propia cantera ha formado a grandes jugadores como De Ligt o Frenkie de Jong que acaban dejando importantes cantidades de dinero para la arcas del club siendo jugadores muy jóvenes pero que ya destacaban. Es el caso de Justin Kluivert, el hijo del mítico Patrick, un extremo rápido y habilidoso por el cual ya han preguntado equipos como el United o el Barca, tan solo tiene 18 años.

HAALAND, LA GRAN JOYA

Otro equipo que suele acertar en sus contrataciones es el Borussia Dortmund. El ejemplo más claro es el reciente fichaje de Erling Haaland, el joven noruego es uno de los llamados a cambiar el fútbol mundial. De los jóvenes jugadores es quizá uno de los más destacados por la irrupción que ha tenido, especialmente en esta Champions pese a caer eliminados por el PSG.

El delantero de 19 años disputó ocho partidos en la máxima competición, consiguiendo diez goles y siendo el primer jugador en disputar la misma edición con dos clubes distintos, ya que disputó la fase de grupos con su anterior equipo el Salzburgo.

Además en la Bundesliga ha marcado hasta la fecha 9 goles y ha repartido dos asistencias. Junto a él hay otro joven talento llamado Jadon Sancho con el cual forma una pareja temible para cualquier rival.

En otro claro ejemplo de cómo funciona la maquinaria alemana para fichar con acierto, podemos ver a Dembelé, cierto que en el Barcelona no ha funcionado pero antes en Francia y ya después en Dortmund era un “puñal” por la banda. No en vano su fichaje por el Barcelona fue hasta la llegada de Coutinho el más caro de la historia del club.

LOS JEQUES NO SE EQUIVOCARON CON MBAPPPÉ

Pero bien, si tenemos que hablar de un jugador que tiene todo para ser el jugador referencia de los próximos años, tenemos que hablar de Kylian Mbappé.

Mbappe es el jugador más caro del planeta. PSG desembolsó por su ficha 180 millones de euros.

Con tan solo 18 años el PSG desembolso 180 millones de euros para hacerse con sus servicios, convirtiéndose en el segundo jugador más caro de la historia, solo tras Neymar. A pesar de que en la Champions no ha logrado alcanzar todos sus objetivos, el tiempo parece haber dado la razón a los jeques en París ya que se trata de un jugador diferencial. Pichichi en Francia y mejor jugador del año en la temporada 18-19. Campeón de la Ligue 1 y de la Copa de Francia, y cómo no Campeón del Mundo con Francia en el Mundial de Rusia. Es evidente que Francia se le ha quedado pequeña para su inmensa calidad.

El Real Madrid está al acecho y veremos cómo termina todo, ya que hasta ahora el francés se ha negado a renovar por su actual equipo.



