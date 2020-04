Cristiano Ronaldo y dos más... deportistas que rebasaron los mil millones de dólares en ganancias

Cristiano Ronaldo ni en época de coronavirus ha dejado de producir dinero, pandemia que ha provocado que los sueldos en todo tipo de trabajos se recorte alrededor del mundo, sin exceptuar el fútbol, donde se han visto obligados a bajarse el sueldo.

Sin embargo, el crack portugués de la Juventus de Italia no se ha visto muy afectado por este problema, pues se ha convertido en el primer futbolista en llegar a los $1,000 millones, y tercer deportista en toda la historia.



En la Serie A se impuso la reducción del 30% del salario en todos los jugadores que militen en este torneo. No obstante, a pesar de que sus compañeros en la Juventus se vean afectados por esto, el portugués no le presta mucha importancia y llega a una gran cantidad de ingresos.



Este año, a pesar del recorte de 20 millones de dólares que se ha impuesto por culpa de la pandemia que azota a todo el planeta, Cristiano Ronaldo aún obtendrá $91 millones. Todo esto sumando su salario, más la paga que le otorga Nike y sus empresas de prendas de vestir y perfume.

Tercer deportista en llegar a los mil millones

El año pasado el ex Real Madrid llegó a los 109 millones de dólares, más el bono que le paga el cuadro italiano. Y este año, a pesar de todo, se ha convertido en el tercer deportista en llegar a los mil millones de dólares tras Tiger Woods y Floyd Mayweather.