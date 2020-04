¿Verdad o ficción? La verdadera historia del amigo asesinado de Carlos Tévez en la serie de Netflix

La desgarradora historia de vida Carlos Tévez en Fuerte Apache era para ser contada. El accidente que lo dejó al borde de la muerte a pocos meses de nacer, su infancia en una de los barrios más conflictivos de Argentina y una carrera exitosa fueron más que suficientes para que Netflix se interesará en mostrar su vida.



La serie recorre desde el nacimiento de Tévez hasta su debut en la Selección Nacional Sub -17 y luego la Primera de Boca Juniors. Sin embargo, más allá del atractivo que genera la historia del propio Carlitos, la gente se sorprendió y encariño con el personaje de Danilo, el mejor amigo del protagonista.



En los capítulos que dura la serie se destaca este personaje que parece secundario pero que termina atrapando hasta generar una empatía que se vio reflejada en todos los que consumieron “Apache”. En la serie el nombre de este personaje es Danilo Sánchez “el uruguayo”, el amigo de Fuerte Apache, con el que Tévez comparte todo. “Danilo” está inspirado en Darío Coronel, a quien decidieron cambiarle el nombre por respeto a la familia.

El "uruguayo" sí existió en la vida real, solo que con apodos y nombre diferente. Fue el gran amigo de Carlitos Tévez de niño.

LA VERDAD DEL AMIGO DE CARLITOS TÉVEZ

Al “uruguayo” en realidad le decían “Cabañas” por su parecido físico con el fallecido delantero paraguayo que jugó en Boca. El periodista Hugo García contó hace unos años que: “Él era mejor que Tévez. Era el mejor de los siete chicos de 6 años que integraron la primera formación de un equipo ganador, gloriosamente reconocida por el mundo del fútbol infantil: la categoría 1984 de All Boys. Jugaron juntos hasta los 13 años, para después cada uno seguir su carrera en clubes de cancha de 11... Cabañas vivió en el mismo nudo de Fuerte Apache, fue a la misma escuela, jugó en el mismo potrero y en muchos de los clubes que estuvo Carlitos. De chicos se la pasaban todos los días juntos. Adentro de la cancha se puteaban, pero afuera nunca se separaban”.



Quién también aparece en la serie, es Norberto Propato, el DT de esa división, sobre Cabañas dijo: “Yo tengo la imagen de que el pibe era un re jugador. Pero también la del pibe que a los 13 años venía a entrenar con olor a marihuana. Jugaba estando fumado. Una vez tuvo un problema con un pibe más grande del club. Se peleó a las piñas, perdió, y al día siguiente fue a buscarlo con un revólver”.