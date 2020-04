Moha, portero del Real Madrid a préstamo en Inglaterra, habla del regalo que le hizo Cristiano Ronaldo

Moha Ramos es uno de los porteros a futuro del fútbol español. El espigado guardameta de 19 años, que juega a préstamo en el Birmingham de Inglaterra, abandonó la cantera del Tenerife para llegar a la del Real Madrid con apenas 14 años.

El conjunto madrileño, consciente de su potencial, confió en el tinerfeño como apuesta para el futuro de la portería blanca. Con solo 16 años, ya participaba con el primer equipo, siendo incluso en ocasiones suplente y en otras tercer portero como en un Mundial de Clubes del cual salió campeón.

Moha sigue siendo jugador del Real Madrid, por lo que el guardameta, que ya debutó con selecciones españolas en categorías menores, desea volver a ponerse la camiseta del equipo más importante de toda la historia.

En una charla con Diario Marca, Mohamed Airam Ramos Wade, confesó su deseo de regresar al Real Madrid y, además, del regalo que recibió de parte de Cristiano Ronaldo cuando eran compañeros.

"Recuerdo que Cristiano Ronaldo me regaló en dos ocasiones dos móviles. No me lo esperaba, me quedé en shock por el detalle, porque esas pequeñas cosas te llegan al corazón", decía Moha, quien tiene sangre senegalesa.

"De hecho, no supe ni darle las gracias y estaban a mi lado Isco y Borja Mayoral que me dijeron "pero tío, dile algo", porque no supe reaccionar. Me quedé como un niño el día de Reyes. Supongo que le caí bien, y vuelvo a decir Cristiano Ronaldo, gracias y gracias", contó el guardameta de 19 años.



Además, comentó que el primer equipo del Real Madrid "me hizo sentir igual que ellos desde el minuto cero. Era el sparring de todos. Sergio Ramos, Marcelo, Lucas Vázquez, Isco, Asensio, y también con Cristiano Ronaldo, claro, que que acrecentaba ese trabajo de disparos a porterías los días previos al partido y yo entrenaba con él".