Gotze anuncia que dejará el Dortmund y apunta a la Premier o el calcio

La crisis del coronavirus cambiará por completo el mercado de fichajes del próximo verano. Varios equipos aprovecharan la finalización de los contratos y los jugadores demandarán la mejor oferta. Mario Gotze es uno de los primeros en anunciar su salida de su club, el Dortmund.

La gran mayoría de clubes han tenido que hacer gestiones o una rebaja salarial a sus futbolistas y se antoja complicado que en período que viene puedan hacer ofertas desorbitadas.

Gotze fue el verdugo de Argentina en la final del Mundial 2014 dejaría Borussia Dortmund para continuar su carrera en la liga italiana.

Bajo ese precepto, los jugadores que quedan libres se convierten en las grandes gangas del mercado. Uno de ellos es Mario Gotze, que ha confirmado hoy que no renovará y su destino sería en la Premier League.

El centrocampista alemán, a pesar de estar severamente castigado por las lesiones en los últimos años, tiene 27 años, es internacional y suma un gran cartel en el mercado. En declaraciones recogidas, por el diario Evening Standard, explicó los motivos por los que se marchará de su actual club: "Me gustaría anunciar que después de considerarlo intensamente, he decidido hacer un cambio de aires en mi carrera deportiva".

Tras desear a todos los lectores que se encuentren bien y no sufran pérdidas por la pandemia, Gotze expuso los pasos a seguir: "Me he tomado mi tiempo para dar este paso. Es una decisión importante para mi futuro deportivo y tengo muchas ganas de trabajar con Reza Fazeli y su agencia International Soccer Management (ISM). Su competencia profesional me ha convencido por completo. Lo que traerá el futuro solo se conocerá cuando haya un poco de normalidad en el mundo".

Gotze ha sonado para varios clubes del panorama internacional, aunque, por el momento, ninguno de ellos ha acelerado en la negociación. En Inglaterra se habla del Everton, el West Ham o el Liverpool y también hay presunto interés de varios equipos italianos.

Sea como fuere, quien invierta en la contratación de Mario Gotze, se lleva a un jugador talentoso, capaz de jugar en varias posiciones de ataque, con mucho fútbol aún en sus botas y con un peligroso hándicap: las constantes lesiones.