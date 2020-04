Justicia de Suiza archiva parte de la causa contra el ex presidente de FIFA, Sepp Blatter

La fiscalía suiza (MPC) decidió en marzo archivar una de las dos investigaciones contra el expresidente de la FIFA, el suizo Sepp Blatter, revelaron este viernes el diario francés Le Monde y el alemán Süddeutsche Zeitung.



El expatrón de la Federación Internacional de Fútbol, de 84 años, no será perseguido por la cesión de los derechos televisivos a la Unión Caribeña de Fútbol (CFU), una de las dos causas del proceso abierto contra el antiguo dirigente en 2015, acusado de "supuesta gestión desleal y abuso de confianza".



Interrogado por la AFP, Sepp Blatter, indicó "no haber recibido personalmente el documento de la fiscalía". "Voy a pedir a mi abogado que me lo entregue. Trata del contrato de los derechos de televisión".



La fiscalía sospechaba que Blatter había firmado un "contrato desfavorable a la FIFA" con la CFU, dirigida entonces por el polémico triniteño Jack Warner, expulsado de por vida por la FIFA y acusado de corrupción por la justicia estadounidense.





Rescindido en 2011, este contrato cedía los derechos televisivos de los Mundiales 2010 y 2014 a la CFU por 600.000 dólares (536.000 euros), una cantidad juzgada por debajo del precio de mercado.



El expresidente de la FIFA sigue no obstante bajo la amenaza de un proceso penal por la segunda causa abierta contra él y la más mediática: el polémico pago de dos millones de francos suizos al francés Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, en febrero de 2011.



"Una vez que la causa del pago de los dos millones de francos suizos a Platini sea también archivado, pediré a la FIFA mi rehabilitación, puesto que mi suspensión por parte de la Comisión de Ética de la FIFA se basa en las dos causas de la justicia suiza", añadió Sepp Blatter a la AFP.