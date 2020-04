Lanzan serie sobre el escándalo Fifagate donde contarán todo el trama de corrupción

El Fifagate, es escándalo de corrupción más grande del fútbol donde se vieron involucrados los hondureños Rafael Callejas, fallecido la semana pasada y Alfredo Hawit quien espera sentencia en EUA, llega a la pantalla con una serie de Amazon donde se explica el trama que reveló la delincuencia organizada y se estrenará en los próximos días.

El pasado lunes, Amazon Prime Video presentó el trailer de la serie que relatará los hechos reales de lo que pasó en el escándalo de Fifagate donde se vieron involucrados directivos tanto de la Concacaf como de la Conmebol. Muchos recibieron sobornos millonarios.

La serie se llama "El Presidente", pues la mayoría de involucrados en este acto bochornosos, eran los mandamás de las federaciones de distintos países de la región. En Honduras, Rafael Callejas era presidente de Fenafuth en su momento, luego Alfredo Hawit; ambos aceptaron su participación de recibir sobornos mientras fueron funcionarios.

El actor colombiano, Andrés Parra, será el protagonista principal de la serie que contará como los dirigentes del fútbol se corrompieron.

"Jugaron y ganaron, pero todo tiene un precio", dice la explicación del trailer de la serie donde el principal actor será el colombiano Andrés Parra, conocido por haber encarnado a Pablo Escobar en la narco-serie "El Patrón del Mal".

En la primera temporada de la serie, El Presidente, se expondrá los oscuros engranes que movía la maquinaria del fútbol. Como los dirigentes se vendían para facilitar derechos a las principales empresas que los comercializaban.

La lograrlo se centrará en Sergio Jaude, quien fue presidente de la Asociación Nacional de Fútbol de Chile y vicepresidente de la Conmebol, quien fue pieza clave en la investigación del FBI que llevó a sacar de circulación del fútbol a todo ese grupo de corruptos.

La Serie se llama "El Presidente" y cuenta como los líderes de las federaciones fueron sobornados y llevados a los tribunales.

Jaude era presidente de un pequeño club del fútbol de Chile, que pasó de ser un desconocido a convertirse en una pieza clave en la conspiración de sobornos por 150 millones de dólares a manos del expresidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA) Julio Grondona quien ya falleció.

La Serie tendrá ocho episodios de una hora de duración cada uno. Y narra con detalles desde el comienzo de la repartición de dinero hasta que acaba con la detención de los implicados en el hotel en Suiza y luego sus paseos por la Corte de Nueva York en Estados Unidos.

El producto de Amazon Prime Video destaca entre sus protagonistas las presencias de Karla Souza (How to Get Away with Murder), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) y Paulina Gaitán (Diablo Guardian). Además, la serie es dirigida por Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie), Gabriel Díaz (Bala Loca) y Armando Bo (Birdman), quien también es uno de los productores ejecutivos.

De los 45 implicados en el Fifagate, hay ocho fallecidos entre los que se encuentra en ex presidente de Honduras Rafael Callejas; 22 de ellos se declararon culpables, siendo parte de ellos los dos catrachos y solo seis han sido sentenciados.