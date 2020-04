No es el Notts County: ¡Revelan cuál es el verdadero club más antiguo del mundo!

El Crystal Palace reclamó ser reconocido como el club más antiguo del fútbol profesional tras la aparición de nuevas pruebas que indicarían que esta entidad fue fundada en 1861.



Durante décadas, el Notts County, actualmente en la quinta división del fútbol inglés, fue considerado el club profesional más antiguo, fundado en 1862.



Pero el escritor Peter Manning, en un trabajo encargado por el Cystal Palace, ha descubierto la relación entre la actual entidad londinense, fundada como club profesional en 1905, y otro club de cricket y fútbol creado un año antes del nacimiento del Notts County.



La investigación relaciona a ambos clubes a través de un mismo propietario, la Crystal Palace Company.



"Sin el Crystal Palace y la Crystal Palace Company no habría Crystal Palace Football Club", dice Manning.



"Siempre fue un club y siempre fue propiedad de la Crystal Palace Company. Como su fundación como club de fútbol data de 1861, se puede decir que es el club profesional más antiguo del mundo", defiende el escritor.



El presidente del Crystal Palace, Steve Parish, declaró: "Como hincha de toda la vida del Crystal Palace, es emocionante poder reclamar legítimamente ser el club profesional más antiguo que aún existe, que participamos en las primera reuniones de la FA (Federación Inglesa) y que todos los caminos de nuestra historia nos llevan a los jugadores de cricket victorianos del Palace en 1861, entre ellos el gran W.G. Grace", considerado el padre del cricket moderno.



Las autoridades futbolísticas no han confirmado aún la validez o no de la reclamación del club londinense.



El Sheffield FC, un modesto club amateur que actualmente compite en una liga regional del norte de Inglaterra, está considerado por la FIFA como el club más antiguo del mundo, fundado en 1857.