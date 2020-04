Fábregas renuncia a cuatro meses de sueldo para ayudar a los empleados del Mónaco

El volante Cesc Fábregas no ha querido olvidarse de los empleados del Mónaco. Al margen de la reducción de sueldo que los propietarios del club del Principado está negociando con toda la plantilla, él ha decidido renunciar a cuatro meses de sueldo.

Con este gesto del jugador es para que otros puedan mantener sus sueldos en unos momentos duros y complicados para todos. Cesc se hará cargo del 30% de recorte salarial que han sufrido.

La iniciativa que ha tenido el jugador español ha llevado que el Mónaco se ahorrará unos 2.3 millones de euros y que estos puedan ser de ayuda para otras personas.

El acuerdo global entre los equipos y la patronal francesa no termina de cerrarse, pero Cesc no ha querido que el tiempo siguiera transcurriendo sin solución alguna, pasando a la acción, ayudando a los que también son sus compañeros aunque no se vistan de corto.

No es el primer gesto hecho por el centrocampista español, ya que pagó de su bolsillo un hotel para que todos los ancianos de una residencia de Arenys, con algunos casos de positivos, pudieran aislarse del virus.

En su temporada con el conjunto monegasco, el catalán ha jugado 22 partidos de Ligue 1, sumando 3 asistencias de gol.