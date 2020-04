Arthur Melo afirma que sólo quiere "seguir jugando en el Barcelona"

El centrocampista brasileño del Barcelona Arthur Melo aseguró este miércoles que "la única opción que me interesa es seguir en Barcelona", después que en los últimos días se hubieran multiplicado las especulaciones sobre una posible salida hacia Italia.



"Siempre hay especulaciones, pero sinceramente mi idea es muy clara, la única opción que me interesa es seguir en Barcelona, estoy muy seguro y tranquilo", afirmó Arthur, en un comunicado difundido por la prensa deportiva española.



"Me encuentro muy bien aquí y además agradezco al club y al cuerpo técnico su confianza. Ese es otro motivo más para tener totalmente claro que mi único deseo es continuar", añadió el centrocampista brasileño, llegado al equipo azulgrana en 2018 y con contrato hasta 2024.

HA SONADO EN EL INTER

En los últimos días, la prensa española ha especulado con la posibilidad de que Arthur, de 23 años, pudiera acabar en el fútbol italiano, en una eventual operación para traer al Barça al delantero argentino del Inter de Milán Lautaro Martínez. También se ha evocado el posible interés de la Juventus.





"El supuesto interés de grandes clubes siempre es un halago para cualquiera y una señal positiva, pero mi mente sólo está en jugar aquí (Barcelona) muchos años", aseguró en su comunicado.



"El Barça es donde siempre he querido estar y quiero ser azulgrana mucho tiempo, por encima de cualquier otra cuestión", añadió, antes de concluir que "estoy concentrado al 100% en trabajar y que volvamos a jugar cuando sea posible porque tengo muchas ganas de seguir creciendo aquí y luchar por más títulos de blaugrana".