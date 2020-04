La surrealista confesión del Kily González: "Yo no sabía lo que era el Real Madrid"

Kily González, uno de los grandes futbolistas argentinos de la década de los noventas, reveló que estuvo a punto de firmar con el Real Madrid pero que una llamada de Diego Maradona le cambió el rumbo cuando él jugaba con el Rosario Central.



Era mediados de 1995 y Cristian González era apenas un mediocampista prometedor de Rosario, de los más destacados jóvenes del fútbol argentino. Su nombre era una tentación en el mercado de pases, a punto tal que el Real Madrid le echó el ojo y aceleró para alcanzar su contratación. Los españoles tenían todo cerrado, pero no se esperaban la intromisión de Diego Maradona.



Para ese entonces, el Diez atravesaba los últimos meses de su suspensión por doping en el Mundial de 1994 y se preparaba para retornar como jugador en Boca Juniors, con la ilusión de armar un Dream Team. “Me dicen: ‘escuchame una cosa, te llamó Diego’. Diego es Diego, no hay otro, no tiene apellido. Le respondí: ‘Sí, y a mami Susana’. 'No, en serio te llamó Diego que te quedes que en media hora te llama de nuevo'. Bueno le creo. Yo con 20 años...”, comenzó contando Kily González al periodista Julio Pavoni.

¡NO SABÍA NADA DEL REAL MADRID!

“En ese momento, suena el teléfono, atiende mi viejo: “¡Hola Dieguito!”. A mí el cuerpo... No lo podía creer. Agarro el teléfono: '¿Hola Kilito, ¿cómo andas? escuchame una cosa, ¿no querés venir a Boca con Cani, con el Mono, con el Beto, con el Manteca, con Blas?'. Me empieza a tirar los nombres que estaban en ese Boca. Claro, para mí uno de los mejores fútbol de la camada de los 80 que se mantenían los equipos y jugaban la copa de oro, que uno lo veía en la tele”, explicó el actual entrenador de la reserva de Rosario Central.



Pero atrás de eso, Kily González ya tenía encaminado su andar a España, donde el Real Madrid, que estaba comandado tácticamente por Jorge Valdano, planeaba pagar alrededor de un millón de dólares por el joven mediocampista argentino y darle rodaje en el equipo filial.