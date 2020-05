Robben piensa en su regreso al fútbol y lo haría con histórico de Brasil

El holandés Arjen Robben (36 años) está pensando en dejar el retiro momentáneo para volver al fútbol, pero lejos de la élite europea. El crack ya tiene una oferta oficialara volver a las canchas.



La carrera de Arjen Robben tuvo tu punto final en junio del 2019 con el Bayern Munich, cuando el zurdo decidió retirarse tras 20 años de un gran nivel. Sin embargo, el holandés se encargó de abrir en los últimos días una ventana para un posible regreso a la actividad en un podcast del Bayern.

"Al principio no extrañaba el fútbol para nada. Pero después hubo una fase en la que tuve ese cosquilleo de nuevo y pensamientos como "Ey, quizá me gustaría jugar un poco otra vez". Y ya hay un club que lo tentó...", reveló.

Arjen Robben fue una de las figuras de la Selección de Holanda por mucho tiempo.

BOTAFOGO DE BRASIL LE OFERTÓ

Luego de esas declaraciones, el vicepresidente del Botafogo, Ricardo Rotenberg, confirmó que su institución ya inició conversaciones con el holandés para ver si está interesado en sumarse

"Para mí, fue el mejor jugador en la Copa del Mundo 2014. Messi ganó porque él es Messi y fue segundo. Pero él es mi ídolo, creo que es un gran jugador. Corrés el riesgo porque ha estado parado demasiado tiempo. Sondeé, él lo sabía y me respondió. Estaba contento con la búsqueda de Botafogo", afirmó el dirigente en Canal do TF.



Rotenberg también contó que en el inicio de las tratativas estuvo involucrado el representante Marcos Leite. "Le pedí que me ayudara a contactar a Robben. Se puso en contacto y habló con el agente de Robben. Me ayudó con eso. Con Obi Mikel, tratamos con otro chico. Pero Robben fue con él también. Es muy difícil, ha pasado mucho tiempo sin jugar y, si querés, puedes ganar cuatro veces más. Pero él sabe sobre Botafogo", indicó.

Los gemelos Fabio y Rafael da Silva, ex Manchester United, podrían jugar en el Botafogo también.



El vice del Fogao, al mismo tiempo, confirmó que ya charlaron con los laterales gemelos Fabio y Rafael Da Silva para sumarlos. "Fabio estaba muy conmovido al recibir una llamada de un gerente de Botafogo. Rafael también dijo que son alvinegros, incluso con el alma. Los llamé y dije: 'Botafogo los quiere'. Pero sabemos que sus contratos se extenderán hasta junio de 2021. Un precontrato solo sería posible a partir de enero", avisó sobre los ex Manchester United. Aclaró: "No podemos hacer nada hasta entonces. Pero las puertas están abiertas. Dieron entrevistas, dijeron que les gustaría jugar para Botafogo".

Lamentable: Históricos equipos en el mundo que desaparecieron



Según el mismo directivo, ya son varias las figuras a nivel internacional que fueron ofrecidas y nombró a varios. ¿Cuáles? Ricardo Quaresma, Salomon Kalou, Yaya Toure y Obi Mikel​. Cabe recordar que el Botafogo actualmente tiene en sus filas a Keisuke Honda y hace unos años supo contar con Clarence Seedorf.