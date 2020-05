Eriksen, atrapado en las instalaciones del Inter: ''No puedo dormir mucho tiempo en el sofá de otra persona''

El mediocampista Christian Eriksen es uno de los futbolistas que no está pasando bien la cuarentena y estaría ''abatido'', según dio a conocer este domingo The Sun.

Eriksen fue uno de los refuerzos que llegó en enero al Inter de Milán y revela que está llevando el confinamiento en las instalaciones del club, aunque pensó en pedirle ayuda a sus compañeros.

''Pensé en pedir a (Ashley) Young y Lukaku pasar el confinamiento con ellos, pero tienen familias de las que cuidar y 14 días son muchos para estar durmiendo en el sofá de otra persona'', explicó el jugador.

Por ese motivo decidió quedarse en la Ciudad Deportiva del Inter. ''Me he quedado en las instalaciones del club con un chef y cinco miembros del staff que han preferido pasar aquí la cuarentena para proteger a sus familias''.

El futbolista cuenta que ya lo detuvo la policía y dio alguna explicación para estar libre. ''Me paró y, con lo mal que hablo italiano, les intenté explicar lo que hacía, a dónde iba y por qué estaba en la calle''.

Impaciente por volver a jugar

Eriksen asegura que nunca había tenido tanto tiempo libre e intenta no perder el ritmo en el parqueo de las instalaciones del Inter.

''Nunca había tenido tanto tiempo libre. Pero no me puedo quejar porque es mucho más difícil para otras personas. Es muy distinto a lo que estoy acostumbrado'', expresó.

''He estado corriendo en el parking y he calculado que puedo correr 35 metros y luego darme la vuelta. No he tocado un balón en siete semanas, el periodo más largo de mi vida, y lo empiezo a echar de menos'', cerró el danés.