Presidente de la Liga apunta al 12 de junio para reanudar el campeonato español

El presidente de la Liga española, Javier Tebas, mostró este domingo su deseo de reiniciar el campeonato el 12 de junio, siempre que la situación de la epidemia de coronavirus en el país, uno de los más afectados por la enfermedad, lo permita.

"A mí me gustaría que (el inicio) fuese el 12 (de junio), dependerá de lo que ocurre, va a depender mucho de lo que no sabemos nadie", dijo Tebas en una entrevista a la televisión Movistar.



"Depende de que podamos tener repuntes o no de contagios y eso ya no depende del fútbol, depende de la sociedad española", dijo Tebas, que recordó como la mitad del país avanzará un paso más a partir del lunes en el plan de desconfinamiento del gobierno español, permitiendo una mayor movilidad, lo que también conlleva algo más de riesgo de contagio.





En España, la pandemia ha dejado 26.621 fallecidos y se han contabilizado oficialmente 224.390 casos, aunque el avance de los contagios se redujo a alrededor de un 0,5% diario, destacó este domingo en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa.



"Seguro que el ministro de Sanidad y el gobierno estarían encantados de que siguiera como está la situación y entonces volveríamos a jugar el día 12, pero si se producen temas de repuntes, pues no podrá ser", añadió el presidente de la Liga.



Tebas, que avanzó que cuando empiece la Liga "habrá fútbol todos los días", apuntó así a una nueva fecha, después que el entrenador del Leganés, Javier Aguirre, afirmara el viernes que la Liga empezaría el fin de semana del 20 de junio.

"Empezaremos cuando lo diga (el ministerio de) Sanidad", insistió Tebas, que recordó que el plan de cuatro pasos de desescalada del gobierno español también marca el paso de la vuelta del fútbol.



"Hay que adaptarse a las circunstancias y es lo que hemos trabajado con los protocolos sanitarios" que tendrán que cumplir los equipos en los entrenamientos y en los desplazamientos para jugar, afirmó Tebas.



"El partido va a ser igual, sin aficionados en los estadios, pero lo que no es igual es como llegas a los entrenamientos, como te comportas en casa...", añadió el presidente de la Liga.