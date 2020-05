Lukas Podolski revela que la oferta del Boca Juniors "es verdad"

Lukas Podolski (34 años) podría recalar en el Boca Juniors de Argentina, pues es uno de sus deseos, según lo ha manifestado el peruano Carlos Zambrano, actual jugador del club argentino.

El inca, ex jugador de la Bundesliga, reveló que Lukas Podolski, campeón del mundo en 2014 con Alemania, le dijo que quería jugar en el xeneize.



La confesión surgió mientras halagaba, junto a su compañero de selección Christian Cueva, a Boca Juniors mediante un Live. "Boca es de otro mundo, papi... de otra galaxia podría decirte. Es lo más querido aquí y en Europa".



Después de decir eso, como por un chispazo, arrojó la declaración. "Alucina, que hasta Lukas Podolski me escribió. Tengo la conversación ahí, me dice: 'Hermano, llévame a Boca'".





En Argentina ya se comienza a cocinar el fichaje del polaco-alemán Lukas Podolski por el Boca Juniors. El delantero, además de salir monarca en Brasil 2014 junto a la selección alemana, jugó en el Arsenal de Inglaterra y en el Bayern Múnich, entre otros. Actualmente, se encuentra jugando en la liga turca con el Antalyaspor.



Tras la petición del alemán, Carlos Zambrano le respondió: "Hermano, encantado. Si lanzo tu nombre aquí, puede explotar, ¿no?".

Podolski lo confirma

Luego de todo esto, el argentino Gustavo Blanco Leschuk, compañero del alemán en el Antalyaspor, confirmó que hay oferta.

“Hoy hablé con él justo. Estábamos buscando una botella de agua y le pregunté si era verdad lo de Boca y me admitió que sí, que el interés está a pesar que tiene un año más de contrato”, contó el delantero en una entrevista con el canal TyC Sports.